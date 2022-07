Com cirurgia inédita no Centro-Oeste, homem recupera movimento das pernas

Waldemiro Gomes, 69 anos, é o primeiro paciente do Distrito Federal a recuperar o movimento das pernas após uma cirurgia inédita no Centro-Oeste. O aposentado passou pelo procedimento conhecido como artroplastia total do quadril, que foi realizada com a ajuda de uma inteligência artificial chamada Velys Hip Navigation, no Hospital Santa Lúcia.

A cirurgia aconteceu dia 16 de junho desse ano e foi a segunda no país a utilizar esse sistema de inteligência artificial. A tecnologia torna capaz uma sobreposição de imagens computadorizadas de alta definição, em tempo real. Dessas forma, o cirurgião consegue realizar cortes e intervenções para posicionar a prótese de forma mais segura e precisa.

Waldemiro já havia sido submetido a uma cirurgia do tipo em 1970, porém, com o desgaste da prótese, foi perdendo a capacidade de movimentar as pernas, além de sentir diversas dores na coluna. Quando ficou sabendo que poderia realizar esse procedimento, aceitou no mesmo instante. O resultado da operação surpreendeu o idoso, que após 5 dias de cirurgia já havia recebido alta, conseguindo sair andando do hospital.

Segundo o responsável pela cirurgia, Marcelo Ferrer, o caso do idoso era complexo, pois ele tinha o quadril projetado para dentro, além de ter um encurtamento na perna de 13 centímetros, causado pela contratura muscular e artrose.

Agora, a equipe médica tem como intenção utilizar a tecnologia Velys Hip Navigation em outros casos complexos, para possibilitar uma cirurgia com maior segurança para os pacientes.

