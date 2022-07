Mãe pede ajuda para encontrar filha de 14 anos que está desaparecida há uma semana

Raquel Campos da Rosa busca pela filha de 14 anos que está desaparecida há uma semana em Campo Grande. De acordo com a família, a jovem, Nathalya Vieira Spindola, se desentendeu com a mãe durante o jantar e saiu de casa apenas com o celular e a roupa do corpo.

Foi registrado um boletim de ocorrência na Depac Piratininga (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro), no último dia 19 de julho. Segundo o registro, Raquel sentiu cheiro de cigarro vindo da filha e ao questioná-la às duas começaram uma discussão, logo em seguida Nathalya acabou saindo de casa sem dizer para onde ia.

A menor chegou a entrar em contato no dia seguinte, em uma quarta-feira, por meio do telefone de um vizinho, e informou aos familiares que estava bem e que não iria voltar para casa.

Raquel Campos contou à reportagem do portal O Estado MS, que está desesperada com o desaparecimento da filha.

“Não a encontramos ainda e estamos desesperados. O último contato que ela fez foi na quarta e disse que estava com uma amiga. Ela saiu com a roupa do corpo e desde então não temos mais informações sobre onde ela está. O celular que está com ela é do meu antigo chip e o celular está desligado. Desconfio que ela está sendo forçada a ficar nesse lugar porque ela não está bem”, desabafa.

Em conversa da jovem com uma amiga, pelas redes sociais, a menor relata que a mãe desacredita no fato que ela não fumou cigarro e que estava dando trabalho aos familiares. Em uma das mensagens a jovem desabafa dizendo que “só queria que eles acreditassem em mim e talvez isso não estaria acontecendo”, diz a jovem em uma das mensagens.

No momento do desaparecimento a jovem trajava shorts e um casaco rosa. Além disso, a Nathalya é magra com cabelos compridos, escuros e estatura de 1,58m.

Serviço:

Quem tiver informações sobre a localização da jovem, a família divulga um contato para enviarem informações: 67 – 99111-2599 (Raquel).

