Com 36 atendimentos, ação na USF Vila Nasser foca na prevenção do câncer de mama

Moradoras da região receberam consultas, exames e orientações com especialista em mastologia

Na última quinta-feira (22), a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Nasser, em Campo Grande, promoveu uma ação especial dedicada à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa ofereceu atendimento gratuito e especializado à população feminina da região, fortalecendo o papel da atenção primária na detecção precoce da doença.

Durante a atividade, foram realizados 36 atendimentos médicos, incluindo consultas com o mastologista Dr. Victor Rocha, exames clínicos, orientações individualizadas e encaminhamentos para exames complementares. A equipe de enfermagem da unidade também realizou coletas de preventivo como parte do cuidado integral oferecido às pacientes.

Dr. Victor Rocha, que atua como médico voluntário na Casa Rosa e é reconhecido pelo trabalho em defesa da saúde pública, reforçou a importância do acesso facilitado ao atendimento especializado. “A prevenção salva vidas. A proposta é facilitar o acesso à avaliação especializada, agilizar os encaminhamentos e garantir que nenhuma mulher fique sem o cuidado necessário”, afirmou.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelas unidades básicas de saúde da capital para garantir acolhimento, orientação e serviços essenciais às mulheres, especialmente no enfrentamento ao câncer de mama — uma das principais causas de morte entre brasileiras, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Na próxima sexta-feira (30), a USF Vila Nasser volta a abrir as portas para ações de prevenção, desta vez voltadas à saúde do homem. Através do Projeto Casa Azul, os pacientes terão acesso a consultas médicas e encaminhamentos com foco na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.

