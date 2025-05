Prefeitura lança programa de acolhimento para pessoas em situação de rua diante da onda de frio

Com temperaturas previstas abaixo de 10°C, iniciativa oferece abrigo noturno no Parque Ayrton Senna

Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Campo Grande lançou o programa “Inverno Acolhedor”, uma ação emergencial para oferecer abrigo noturno a pessoas em situação de rua durante a onda de frio que atinge a cidade. O ponto de apoio funcionará no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, das 18h às 6h, sempre que as temperaturas caírem para 12°C ou menos.

A iniciativa foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes (Progressistas) e pela vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento (Avante), por meio de um vídeo. Segundo elas, o objetivo é garantir acolhimento com respeito e dignidade às pessoas em vulnerabilidade.

A ação ocorre em meio à primeira onda de frio intensa de 2025, que derrubou as temperaturas em Campo Grande. Nesta quarta-feira, os termômetros marcaram mínima de 16°C, com previsão de queda para 7°C na quinta-feira (29) e sexta-feira (30), podendo haver sensação térmica ainda menor devido aos ventos . O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja para declínio acentuado de temperatura, válido até quinta-feira (29) às 9h.

Além do “Inverno Acolhedor”, a prefeitura também anunciou o programa “Volta por Cima”, que visa abordar dependentes químicos em situação de rua e oferecer tratamento e acolhimento.

A população pode acionar o serviço 156 caso encontre alguma pessoa em situação de rua precisando de abrigo durante as noites frias. “Se você se deparar com alguém nas ruas de Campo Grande, ligue no 156 que as nossas equipes vão até o local e vamos encaminhar essas pessoas para terem uma noite tranquila”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

