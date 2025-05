Confira o cronograma de rotina das salas de vacina até sexta-feira em Corumbá

Em Corumbá, o cronograma para vacinação segue até esta sexta-feira (30). A população pode tomar as vacinas de rotina de acordo com o públcio alvo em unidades de saúde da cidade.

Os horários conforme o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde são os seguintes:

CRONOGRAMA SEMANAL DA ROTINA NAS SALAS DE VACINAS DE 26/05 a 30/05

*DENGUE – adolescentes de 10 a 14 anos

*INFLUENZA E COVID

Segunda a Sexta-Feira

07h30 às 10h30

13h30 às 16h30

*ESF Rosimeire Ajala (Beira Rio) – Bairro Centro

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

Dia 26/05: período da manhã e da tarde apenas INFLUENZA

De 27 a 29/05: período da manhã somente INFLUENZA e período da tarde INFLUENZA e ROTINA

30/05: Fechado (sala de vacina)

*ESF São Bartolomeu – Bairro Guarani

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

*ESF Simone Flores – Bairro Guatós

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

*ESF Walter Victório – Bairro Cravo Vermelho

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

*ESF Ranulfo de Jesus – Bairro Aeroporto

Atendimento: 13h30 às 16h30

26/05 e 28/05: Fechado (sala de vacina)

*ESF Breno de Medeiros I e II – Bairro Popular Nova

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

26/05: Fechado no período da tarde (sala de vacina)

*ESF Angélica Anache – Bairro Vitória Régia

Atendimento: 13h30 às 16h30

*ESF Bonifácio Tiaen – Bairro Padre Ernesto Sassida

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

Atendimento noturno: 17h às 21h

*ESF Nova Corumbá – Bairro Kadwéus

Atendimento: 18h às 21h30

*ESF Padre Ernesto – Bairro Dom Bosco

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

30/05 e 28/05: Fechado (sala de vacina)

*ESF Popular Velha – Bairro Popular Velha

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

27/05: Fechado (sala de vacina)

*ESF Gastão de Oliveira I e II – Bairro Maria Leite

Atendimento: 07h30 às 10h30 e 13h30 às 16h30

30/05: Fechado no período da tarde (sala de vacina)

