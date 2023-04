Com 1200 vidas salvas, Campanha de doação de sangue e medula óssea, ganha destaque

A partir desta quarta – feira (26) a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SED) e Hemocentro Coordenador (Hemosul), irão realizar a 5° edição da campanha “Invista na Vida, seja um doador de sangue e medula óssea”.

O projeto tem como objetivo incentivar a população de Mato Grosso do Sul, por meio de ações educacionais em saúde, aumentar o número de contribuintes para doações, construindo uma cultura de doadores de sangue e tornando um ato frequente entre a sociedade sul-mato-grossense.

Através dessa ação, a Unidade de Educação Fiscal (UNEDF) da Sefaz, busca desenvolver o exercício da cidadania para os habitantes de MS. Construindo desta forma, valores de responsabilidade social e de concientização entre a população sobre a importância de se preocupar com o bem-estar coletivo, demonstrando seu comprometimento com a saúde pública.

Além disso, a campanha pretende realizar todos os requisitos para as doações, desde coleta, armazenamento e distribuição de hemocomponentes para os demais hospitais de Campo Grande, sejam eles públicos ou privados.

Sobre a Iniciativa

O projeto começou em 2021, por meio de Luiz Carlos Faria e Edvaldo Cajé, todos servidores da Sefaz. Em todas as suas 4 edições, já foram totalizados mais de 1200 de vidas salvas pelas doações, onde a primeira edição arrecadou 35 bolsas de sangue. Na segunda edição foram mais de 50 bolsas e na terceira foram 108 bolsas doadas.

A campanha possui diversos suportes logísticos para a sua execução, contando com o apoio de Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul, Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul, igix Soluções para a Gestão Pública, UNISAÚDE, Cassems e Sindicato dos Servidores de Apoio à Administração Fazendária do MS.

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período de acordo com a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Serviço:

As doações podem ser agendadas por meio dos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Mais informações podem ser obtidas no site www.hemosul.ms.gov.br. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Com informações de Lethycia Anjos

