Sindsuper-MS realiza cerimônia de posse da nova diretoria e marca transição de gestão

Evento reuniu lideranças do setor supermercadista, autoridades e representantes sindicais em Campo Grande

O Sindsuper-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios) realizou, na noite de 9 de abril, a cerimônia de passagem de diretoria da entidade. O evento ocorreu durante um jantar que reuniu autoridades, empresários supermercadistas e representantes sindicais, marcando oficialmente a transição de gestão para o quadriênio 2026–2030.

Na ocasião, o então presidente, Luiz Tadeu Gaedicke, fez um balanço de sua gestão, destacando a relevância do setor supermercadista para a economia e a geração de empregos no Estado. Em sua fala, também agradeceu o apoio recebido ao longo do mandato e desejou sucesso ao novo presidente, Edmilson Jonas Verati, na condução da entidade.

Ao assumir a presidência, Verati reforçou o compromisso com o fortalecimento do setor e com a atuação institucional do sindicato. Ele destacou o papel do Sindsuper-MS na mediação das relações trabalhistas e na construção de negociações equilibradas entre empresas e trabalhadores, ressaltando que o diálogo será um dos pilares de sua gestão. “Temos anos desafiadores pela frente e será fundamental construir pontes, com equilíbrio entre os interesses do setor empresarial e dos trabalhadores”, afirmou .

Entre as prioridades da nova gestão, o presidente também destacou a ampliação da base de atuação do sindicato, com a meta de expandir a representatividade para mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o fortalecimento institucional passa pela ampliação do alcance da entidade e pela integração com o sistema sindical em nível estadual e nacional, potencializando a defesa das demandas do setor.

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, destacou a importância do setor como motor da economia e geração de empregos, além de reconhecer o trabalho desenvolvido pela gestão anterior. Em sua fala, desejou êxito à nova diretoria e colocou as instituições do sistema à disposição para apoiar a nova gestão.

A nova diretoria do Sindsuper-MS é composta por empresários do setor e terá mandato até março de 2030, com Edmilson Jonas Verati na presidência, ao lado de nomes como Luiz Humberto Pereira, Luiz Tadeu Gaedicke e Adeilton Feliciano do Prado, entre outros integrantes da diretoria, conselho fiscal e delegação federativa .

A cerimônia reforçou a união do setor supermercadista e o compromisso das lideranças com o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento institucional da categoria no Estado.

Composição da nova diretoria do Sindsuper-MS (2026–2030):

A nova diretoria do Sindsuper-MS é formada por representantes do setor supermercadista em Mato Grosso do Sul, com mandato até março de 2030. A composição é a seguinte:

Diretoria – Efetivos:

Edmilson Jonas Verati;

Luiz Humberto Pereira;

Luiz Tadeu Gaedicke;

Adeilton Feliciano do Prado.

Diretoria – Suplentes:

Ana Luzia Ramires de Espinosa Trazzi;

Francisco Rodrigues Coelho Júnior;

Francisco Ulisses de Oliveira;

Gilberto Pereira Gonçalves.

Conselho Fiscal – Efetivos:

Eder Luiz de Oliveira;

Denyson Queiroz Prado;

Manoel Pires Filho.

Conselho Fiscal – Suplentes:

Edilson Limiro Duarte;

César Luiz Maier Gaedicke;

Kemely Queiroz Prado.

Delegação Federativa:

Edmilson Jonas Verati.

Delegação Federativa – Suplente:

Adeilton Feliciano do Prado.

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