Centro de Referência da Mulher vai ampliar número de atendimentos

Complexo no bairro Chácara Cachoeira será inaugurado em 15 de setembro

A prefeita Adriane Lopes anunciou, na noite de segunda-feira (7), durante o lançamento da programação do aniversário de 124 anos da Capital, que mulheres e crianças receberão, em setembro deste ano, uma nova sede do Centro de Referência da Mulher, com o objetivo de atender em todos âmbitos da saúde da mulher, inclusive a linha materno-infantil. Com o novo projeto, o anexo do CEM (Centro de Especialidades Médicas) deve servir para ampliar os consultórios e remanejar os atendimentos depois que for iniciada a reforma do local.

O local, que atualmente funciona anexo ao Centro de Especialidades Médicas, e oferta atendimento em diversas especialidades médicas, realiza uma média de 4,5 mil atendimentos por mês. A nova unidade se tornará um complexo de saúde e tem por objetivo dar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento aos pacientes, tendo uma estrutura mais adequada. Com a estruturação deste novo serviço, a expectativa é ampliar este número, oportunizando um acesso maior aos pacientes.

A nova sede será localizada no bairro Chácara Cachoeira e deve ser entregue à população no dia 15 de setembro. A unidade deve continuar oferecendo atendimento em diversas especialidades médicas, tais como: mastologia, urologia, ginecologia e as subespecialidades em: gestação de alto risco, climatério, ginecologia cirúrgica, patologia cervical e planejamento familiar, para o atendimento infantil são: oftalmologia, endocrinologia, cirurgia geral pediátrica, otorrinolaringologia, homeopatia e reumatologia.

A equipe é composta por cerca de 40 servidores, nas seguintes áreas: enfermagem, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, nutrição e educação física, serviço social, psicologia. Nestes serviços são ofertados os exames de ultrassonografias (obstétrico, obstétrico com doppler, morfológico e translucência nucal) e cardiotocografia fetal na linha materna; e os exames de audiometria, impedanciometria, teste da orelhinha e fundoscopia para a linha infantil.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, o novo espaço vai trazer conforto, qualidade e novas estruturas para o atendimento de mulheres e crianças, dando ferramentas necessárias para que os profissionais atuem no diagnóstico e tratamento deste público.

“O Centro de Referência da Saúde da Mulher é mais uma unidade que integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. É uma unidade que se tornará um complexo de saúde e tem como objetivo melhorar a as condições de atendimento das mulheres e das crianças da nossa capital, além de oferecer um local apropriado para o trabalho dos nossos servidores públicos municipais. Exames de preventivos, mamografias, pré-natal e planejamento familiar serão feitos lá”, destacou.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o acesso a estes ser viços continuará sendo feito pelo sistema de regulação com vagas ofertadas para todo o Estado, sendo referência estadual, dentro das pactuações previstas, tendo o cuidado compartilhado com a APS por meio da referência e contrarreferência, com monitoramento dos pacientes faltosos e em abandono de tratamento.

Projeto aprovado

De acordo com a responsável pela subsecretaria de Políticas para as Mulheres PMCG, Carla Stephanini, todas as iniciativas que venham para somar, para que as mulheres tenham acesso, principalmente na área da saúde, a um atendimento especializado e acolhedor são sempre muito bem recebidas. “Dentro das políticas públicas e também para as mulheres campo grandenses, eu acho que é uma inciativa que vem colaborar com o acesso das mulheres à saúde, em um espaço específico e diferenciado”, afirmou.

Por – Camila Farias

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.