Defensoria de MS inaugura prédio com Núcleos do Sistema Penitenciário e da Sáude

A Administração Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura, nesta quinta-feira (10), o prédio para atendimento em Campo Grande, na Rua Barão de Melgaço, 128, Centro. O local atenderá as demandas da esfera criminal e de saúde.

O espaço receberá o Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen), que atualmente funciona ao lado do Fórum, e o Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), que funciona até neste momento na Rua Antônio Maria Coelho, 1668.

Conforme o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, o novo prédio reforça o compromisso de estruturação e aprimoramento da gestão 2023-2025.

“Este momento marca um passo significativo rumo a uma justiça mais acessível e inclusiva para todas e todos. Ao escolhermos cuidadosamente esta localização, levamos em consideração a comodidade e a praticidade para as assistidas e assistidos que buscam nossos serviços.”

“Sabemos que muitas vezes o acesso à justiça pode parecer distante e burocrático, mas estamos determinados a romper essas barreiras. Este prédio é um símbolo tangível de nossa luta diária por uma sociedade mais justa, onde todos tenham voz e seus direitos sejam protegidos”, destaca o defensor público-geral.

A recepção tem capacidade para mais de 100 lugares, com dois balcões de pré-atendimento e distribuição de senhas, oito posições de atendimento simultâneo, 14 Gabinetes de atendimento ao público, duas salas para Assistente Social, duas salas para Psicóloga, uma sala para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), duas salas para as respectivas coordenações de três salas amplas para o cartório e o juizados dos Núcleos.

Além disso, conta com uma sala para a instalação e funcionamento de projetos vinculados ao Nuspen, além de sanitários com fraldário, PCD, masculino e feminino para o público e para servidores(as), copa com refeitório, área de serviço, sala de reuniões, estacionamento com 57 vagas para carros de passeio, além de 15 vagas para motos. Acesse também: Ribas do Rio Pardo foi o municípios que mais abriu vagas na indústria