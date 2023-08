Acidente deixa policial rodoviário gravemente ferido entre Paranaíba e Inocência

Dois sargentos que estavam em uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual envolveram-se em um acidente na tarde de quarta-feira (9), na rodovia MS-240, trecho que liga o município de Paranaíba à Inocência.

Segundo Cassilândia Notícias, a Polícia Militar de Cassilândia afirma que o acidente aconteceu na rodovia na MS-240, na altura da região conhecida como Serra da Quitéria, onde a viatura da Polícia Rodoviária Estadual chocou contra um caminhão que se deslocava em sentido contrário.

O Sargento Roberto teve apenas ferimentos leves (cortes no rosto). Enquanto o Sargento Fernandes, que inicialmente foi encaminhado para o Hospital de Inocência, necessitou de atendimentos médicos mais especializados pela gravidade do acidente, sendo removido para a cidade de Campo Grande.

As causas do acidente ainda são desconhecidos.