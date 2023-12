Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil será inaugurado nessa sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá inaugurar nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, às 9h30, uma nova unidade de saúde, localizada na Vila Manoel da Costa Lima, voltada ao atendimento de mulheres e crianças, reforçando o cuidado materno-infantil. O “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil ” é um serviço inédito no âmbito da Rede Municipal de Saúde e ofertará desde consultas especializadas a exames das mais diversas especialidades. Os atendimentos serão realizados mediante encaminhamento via Atenção Primária.

A estrutura absorverá os atendimentos que até então eram realizados no Centro de Atendimento à Mulher (CEAM) e Centro de Especialidades Infantil (CEI), ambos serviços que funcionam em locais distintos. Por mês, estas duas unidades realizavam uma média de 4,5 mil atendimentos e, com a estruturação deste novo serviço, a expectativa é ampliar este número, oportunizando um maior acesso aos pacientes.

A nova unidade, que se tornará um complexo de saúde, tem por objetivo dar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento aos pacientes, tendo uma estrutura e ambiência mais adequada.

No ambulatório especializado de atendimento à mulher serão ofertados os seguintes serviços: Consulta em Gestação de Alto Risco; Consulta em Mastologia; Consulta em Planejamento Familiar; Consulta em Urologia – Planejamento Familiar; Consulta no Climatério; Serviço de Patologia Cervical; Nutrição; Consulta em Enfermagem; Serviço de Ultrassonografia.

Nesta linha de cuidado é realizado o acolhimento à paciente e ao casal com orientações, entrevista e palestra de inserção ao planejamento familiar, saúde da mulher e saúde reprodutiva.

Já no ambulatório especializado no atendimento à criança serão ofertados os serviços e atendimentos em Consulta em Homeopatia; Consulta com Reumatologia pediátrica; Consulta em Cirurgia pediátrica; Consulta em Endocrinologia pediátrica; Consulta em Otorrinolaringologia pediátrica; Nutrição; Fonoaudiologia, Psicologia, Terapeuta Ocupacional, Educação Física, Assistente Social e consulta em Enfermagem

Nesta linha de cuidado é oferecido o Programa de Atendimento Multiprofissional de Prevenção a Obesidade Infantil (PAMPOI), atendimento direcionado aos pacientes com sobrepeso ou obesidade, de 05 a 15 anos, realizado pela equipe Multiprofissional, sendo o acesso realizado por encaminhamento da Atenção Primária para as especialidades de Endocrinologia Pediátrica e/ou Nutricionista do Centro de Especialidade Infantil (CEI), via SISREG, e/ou por demanda espontânea, sendo, neste caso, agendado consulta com nutricionista para avaliação.

É ofertado o Serviço de Referência em Diabetes Infanto-Juvenil (SEREDI KIDS), com atendimento direcionado aos pacientes portadores de Diabetes tipo 1, de 0 a 17 anos, realizado pela equipe multiprofissional, com a entrega de medicamentos e insumos para controle da doença.

O acesso a estes serviços é feito pelo sistema de regulação – SISREG – com vagas ofertadas para todo Estado, sendo referência Estadual, dentro das pactuações previstas, tendo o cuidado compartilhado com a Atenção Primária, através da referência e contra referência, com monitoramento dos pacientes faltosos e em abandono de tratamento.

A inauguração do “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil” integra o calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande e está localizado na Rua José Ramão Cantero, nº 36, Vila Manoel da Costa Lima.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram