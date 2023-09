Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio de R$6 milhões será sorteado amanhã

Nessa última terça-feira (12) foi sorteado o concurso número 2631 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas e levou o prêmio maior, por isso, ele acumulou e será sorteado no valor de R$ 6 milhões amanhã.

O números sorteados na terça foram:

14 – 26 – 36 – 39 – 50 – 53

Já a Quina teve 17 vencedores que irão dividir a premiação de R$ 80 mil reais.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet.

