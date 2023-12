Autoestradas inteligentes da China ultrapassam 3.500 quilômetros

Mais de 3.500 quilômetros de autoestradas na China concluíram atualizações inteligentes, de acordo com a Conferência e Expo de Transporte Digital 2023 (Beijing), que começou na segunda-feira na capital chinesa.

A construção de cenários inteligentes, tais como gerenciamento em nível de pista, monitoramento inteligente, alerta precoce e aplicação da lei fora do local, tem tido resultados positivos.

A qualidade dos serviços de viagens da China continua a melhorar à medida que o país aprofunda a aplicação de infraestrutura de informação, como o Sistema de Navegação por Satélite BeiDou e a tecnologia 5G.

Chen Kun, membro da equipe do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Transporte do Ministério de Transporte, disse que há mais de 10 milhões de veículos de transporte rodoviário e de passageiros urbanos instalados com terminais Beidou na China.

