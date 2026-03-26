Cassems retoma atendimento com Hospital do Coração em Campo Grande

Credenciamento com a Rede Santa passa a valer em 30 de março de 2026

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) formalizou contrato de credenciamento com a Rede Santa, unidade conhecida em Campo Grande como Hospital do Coração, antiga Clínica Campo Grande. O atendimento aos beneficiários começa em 30 de março de 2026.

O acordo foi confirmado após reunião entre lideranças das duas instituições e amplia a rede disponível aos usuários do plano na Capital.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, este é um dia muito importante para a instituição, pois o hospital sempre foi uma referência técnica. Após negociações intensas, as instituições encontraram o equilíbrio necessário para garantir aos beneficiários uma assistência segura e de muita qualidade.

Representantes da Rede Santa informaram que a retomada do atendimento reforça o compromisso do grupo com Mato Grosso do Sul e que há planos de expansão e novos investimentos na unidade.

Com o novo contrato, os beneficiários da Cassems voltam a contar com os serviços oferecidos pelo Hospital do Coração.

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