MS amplia produção de etanol e deve atingir 5 bilhões de litros na safra 2025/2026

Moagem de cana projetada em 52 milhões de toneladas coloca Estado entre os maiores produtores do país

Mato Grosso do Sul deve registrar a maior produção de etanol de sua história na safra 2025/2026. A estimativa é de 5 bilhões de litros do biocombustível, além de 2,1 milhões de toneladas de açúcar, a partir da moagem prevista de 52 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

O volume mantém o Estado entre os principais polos sucroenergéticos do país. Atualmente, MS responde por 13,5% da produção nacional de etanol. Do total fabricado no território sul-mato-grossense, 44% já vêm do milho.

As projeções foram apresentadas durante a 4ª Expocanas, realizada em Nova Alvorada do Sul, município que lidera a produção estadual de cana. O evento reúne cerca de 120 expositores e deve atrair aproximadamente 10 mil visitantes até sexta-feira.

Dados da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) apontam que o Estado ocupa a 4ª posição nacional na produção de cana e de etanol. Também é o 2º maior produtor de etanol de milho, o 5º em açúcar e o 4º na exportação de bioeletricidade.

O setor sucroenergético emprega mais de 34 mil pessoas diretamente em Mato Grosso do Sul.

Durante a programação, foram apresentadas análises sobre o desempenho da safra e perspectivas para o setor de bioenergia. O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), afirmou que o segmento mantém peso relevante na economia estadual. “A cadeia sucroenergética é uma das bases do nosso crescimento, com forte capacidade de geração de emprego, atração de investimentos e agregação de valor. Quando falamos em bioenergia, estamos falando de um setor que coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda da transição energética, com sustentabilidade e competitividade”, declarou.

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