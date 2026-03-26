Senac Corumbá abre vagas em 19 cursos em sete áreas com descontos de até 35%

Entre as opções disponíveis estão cursos como design de sobrancelhas, marketing digital, Power BI, produção e edição de vídeo e cuidador de idosos, entre outros





Quem busca qualificação profissional em Corumbá pode aproveitar a oferta de 19 cursos do Senac, distribuídos nas áreas de comércio, beleza, tecnologia da informação, saúde, gestão, comunicação e idiomas. Durante o mês de março, as formações contam com descontos de até 35%, ampliando o acesso à capacitação.

A programação contempla cursos de aperfeiçoamento, qualificação profissional e programas instrumentais, atendendo tanto quem deseja ingressar no mercado de trabalho quanto quem busca aumentar a renda ou empreender.

Para se inscrever, é necessário atender à idade mínima exigida — que varia, em geral, entre 14 e 18 anos, conforme o curso — além de cumprir eventuais pré-requisitos específicos. As matrículas podem ser feitas on-line, pela Central de Atendimento ou presencialmente na unidade do Senac.

Entre as opções disponíveis estão cursos como design de sobrancelhas, marketing digital, Power BI, produção e edição de vídeo e cuidador de idosos, entre outros.

Mais informações sobre carga horária, valores e início das turmas estão disponíveis no site oficial.

A promoção é válida de 9 a 27 de março de 2026 e garante 35% de desconto nos cursos livres, no primeiro módulo dos cursos técnicos e na primeira mensalidade da graduação. O benefício não é cumulativo com outras promoções e não se aplica a rematrículas. O Senac poderá adiar ou cancelar turmas que não atinjam o número mínimo de alunos, e o desconto não é válido para candidatos com pendências financeiras junto à instituição.

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