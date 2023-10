Cassems leva atendimento médico especializado para beneficiários em municípios de Mato Grosso do Sul

Atendimentos acontecem por meio da ação ‘Cassems Itinerante’ iniciativa da Caixa dos servidores para atender uma demanda de beneficiários em nove cidades do interior do estado

Em outubro, a ação ‘Cassems Itinerante’ desenvolvida pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) levará atendimento para beneficiários dos municípios de Jardim, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Ponta Porã, Naviraí, Maracaju e Nova Andradina.

A agenda de atendimentos da ‘Cassems Itinerante’ teve início nesta terça-feira (03), e contempla 11 especialidades médicas: ortopedista, psiquiatria, dermatologia, pediatria, endocrinologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cardiologia, ginecologia, reumatologia e neurologia.

Na primeira semana de outubro, a ação passa pelas cidades de Jardim, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Ponta Porã e Maracaju. A será realizada durante todo o mês e os atendimentos acontecem nas unidades regionais de cada município.

Para agendamento de atendimento, beneficiários do plano podem entrar em contato com a Unidade Regional Cassems da sua cidade. Confira abaixo, a agenda da “Cassems Itinerante”:

Jardim

Dermatologista – 03/10/2023

Pediatra – 04/10/2023

Cardiologista – 04/10/2023

Ginecologista – 07/10/2023

Neurologista – 07/10/2023

Pediatra – 18/10/2023

Endocrinologista – 20/10/2023

Pediatra – 25/10/2023

Pediatra – 31/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Jardim

Endereço: Rua Tenente Hernani de Gusmão, 279

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3251-1811 ou (67) 99974-2623

Dourados

Psiquiatra – 03 e 31/10/2023

Psiquiatra – 06 e 07/10/2023

Fonoaudióloga – 07, 14, 21 e 28/10/2023

Terapeuta – 07, 14, 21 e 28/10/2023

Terapeuta – 07, 14, 21 e 28/10/2023

Fonoaudióloga – 07/14, 21 e 28/10/2023

Endocrinologista – 13/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Dourados

Endereço: Av. Mato Grosso, 1470, Jardim Santo André

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3411-7530

Corumbá

Psiquiatra – 05 e 06/10/2023

Psiquiatra – 03 e 04/10/2023

Dermatologista – 07/10/2023

Psiquiatra – 07/10/2023

Cardiologista – 21/10/2023

Endocrinologista – 27 e 28/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Corumbá

Endereço: Monte Castelo, nº 60 – Bairro Popular Velha

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3234-5348/3234-5349 ou (67) 9 9974-0603;

Três Lagoas

Psiquiatra – 07/10/2023

Psiquiatra – 07/10/2023

Psiquiatra – 20, 21 e 22/10/2023

Reumatologista – 20 e 21/10/2023

Endocrinologista – 20 e 21/10/2023

Dermatologista – 20 e 21/10/2023

Dermatologista – 21/10/2023

Psiquiatra – 28/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Três Lagoas

Endereço: Rua Monir Thomé, 2057

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3521-9046 ou (67) 99983-3302 somente WhatsApp

Coxim

Dermatologista – 07/10/2023

Pediatra – 10/10/2023

Geriatra – 21/10/2023

Psiquiatra – 21/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Coxim

Endereço: Av. Virginia Ferreira 2415 – Bairro Flavio Garcia

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3291-3853

Ponta Porã

Psiquiatra – 07/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Ponta Porã

Rua Guia Lopes, 1785 – Bairro Santa Izabel

Horário de Atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3437-2200

Naviraí

Psiquiatra – 15 e 16/10/2023

Centro de Especialidades Médicas da Cassems

Rua dos Pardais, 41, Jardim União

Horário de atendimento: 7h às 18h

Mais informações: (67) 9 9245-2017

Maracaju

Ortopedista – 04/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Maracaju

Rua Gonçalves Dias, 867

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3454-3476

Nova Andradina

Psiquiatra – 28/10/2023

Local: Unidade Regional Cassems de Nova Andradina

Endereço: Rua Sete de Setembro, 737

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3441-1415

