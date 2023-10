DAC anuncia Luiz Carlos da Cruz como novo técnico para a temporada de 2024

O Dourados Atlético Clube (DAC), anunciou em suas redes sociais na tarde de hoje (04), a contratação do técnico Luiz Carlos da Cruz, de 59 anos. Natural de Lages (SC), o experiente técnico comandou o Cascavel (PR), no início do Campeonato Brasileiro da Série D, deste ano.

Com vasta experiência no futebol, Luiz Carlos da Cruz comandou o Figueirense e Avaí (SC); Guarani (SP), Náutico (PE), Ceará (CE), ABC (RN), Palmeiras B (SP), Joinville (SC), Rio Branco (SP), Fortaleza (CE), Remo e Paysandu (PA); CRB (AL), Bahia (BA), Chapecoense(SC) e Cascavel(PR)l, onde foi vice-campeão estadual em 2023.

Além do novo comandante, uma nova comissão técnica será montada e apresentada, assim que o elenco do DAC estiver pronto para a temporada de 2024.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.