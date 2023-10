Disputa eleitoral em Nioaque ganha novos contornos com pesquisa de intenção de votos

A corrida pela prefeitura de Nioaque ganha intensidade à medida que se aproximam as eleições municipais. Recentemente, o vice-prefeito Danilo Catti (PSDB) teve sua trajetória na busca pela chefia do Paço Municipal impactada por uma nova pesquisa de intenção de votos conduzida pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. O levantamento revelou uma variação significativa nas preferências dos eleitores.

A pesquisa, realizada entre os dias 1º e 3 de outubro de 2023, entrevistou 500 eleitores com 16 anos ou mais de idade. O intervalo de confiança é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de 5%, para mais ou para menos.

Na modalidade espontânea, o empresário André Guimarães (PP) emergiu como o líder, conquistando 20,6% das intenções de voto. Este resultado representa um aumento de 4,4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em maio, no qual obteve 16,2%. O Dr. Juliano aparece em segundo lugar com 11,2%, enquanto Danilo Catti viu seu apoio cair para 6%, uma queda de dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

A pesquisa estimulada reforça a liderança de André Guimarães, que conquistou 32% da preferência dos entrevistados. O Dr. Juliano mantém a segunda posição, com 22,8%. No entanto, Danilo Catti registra um declínio significativo, obtendo 8,4% das intenções de voto, uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Ronei Freitas e Toninho da Farmácia também observam uma diminuição no apoio, com 5,2% e 4% respectivamente.

A rejeição estimulada apresenta o Dr. Wendell Medeiros como o líder com 18%, seguido por Ronei Freitas com 16% e Danilo Catti com 14,4%. Os eleitores que não sabem ou optam por não responder somam 38,2%.

Com a eleição se aproximando, os candidatos estão ajustando suas estratégias para conquistar o eleitorado, levando em consideração as mudanças nas preferências dos eleitores e os desafios que essa dinâmica eleitoral apresenta.

