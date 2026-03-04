Cassems inaugura Núcleo de Processamento de Amostras e reduz para 24h prazo de resultados de exames complexos

Nova unidade em Campo Grande tem capacidade para processar 2 mil amostras por hora

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) inaugura nesta terça-feira (3), na Capital, o NPA (Núcleo de Processamento de Amostras) do Lab Cassems.

A nova estrutura, que integra as celebrações de 25 anos da Cassems, permitirá que exames de alta complexidade, como hormonais femininos e imunologia, sejam entregues em apenas 24 horas. Com capacidade para processar até 2.025 exames por hora, o NPA representa um avanço estratégico na jornada do paciente.

O que segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, traz agilidade para o início de tratamentos. “Essa entrega significa segurança e rapidez. Sabemos que a agilidade no diagnóstico impacta diretamente na velocidade da recuperação do beneficiário. É um passo fundamental para garantir que o tratamento comece o quanto antes”, destaca o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

Tecnologia e Exclusividade

O diferencial do novo núcleo é a exclusividade técnica para os beneficiários do plano. O sistema opera de forma semiautomatizada, com rastreabilidade total de cada amostra. Na prática, isso permite que 80% dos exames de bioquímica, imunologia, hematologia e urinálise realizados na Capital sejam liberados no mesmo dia ou em até 24 horas.

Para o gerente regional do Lab Cassems, Leonardo Assis, a centralização do processamento garante um controle de qualidade superior. “O NPA traz um olhar mais humanizado e exclusivo para o beneficiário do plano. Quando asseguramos o controle total da análise das amostras, garantimos a precisão técnica e o tempo de resposta que a saúde dos nossos beneficiários exige”, pontua.

Sustentabilidade

Além da eficiência clínica, o NPA reforça o compromisso da Cassems com a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e as boas práticas de gestão. Os resíduos químicos e biológicos gerados são encaminhados a empresas especializadas e licenciadas para a coleta e destinação sustentável de resíduos infectantes, em total conformidade com a legislação ambiental vigente.

Assim como os resíduos comuns e recicláveis que serão destinados ao descarte correto.

Confira onde tem um Lab Cassems exclusivo para beneficiários do plano:

Em Campo Grande, os beneficiários contam com seis unidades em funcionamento e distribuídas em diferentes regiões da cidade. A unidade localizada no bairro Leblon, por exemplo, atende moradores da região conhecida como “Trevo Imbirussu”, que abrange bairros como Aero Rancho, Coophavila e São Conrado.

Já na área central, há opções na Rua Pedro Celestino, próxima à antiga pedreira, e na Rua da Paz, na região do Belmar Fidalgo.

No bairro Tiradentes, a unidade Leste fica na Rua José Nogueira Vieira, a rua do Asilo São João Bosco e localizada próxima ao posto de saúde 24 horas do bairro.

Outra alternativa para os moradores de Campo Grande é a unidade localizada no CMDA (Centro Médico e de Diagnóstico Avançado), na Rua Príncipe Ranier, no Royal Park, ao lado do Shopping Campo Grande.

Em Dourados, os exames podem ser realizados em duas unidades: uma na Rua Ponta Porã, na região central, e outra na Rua Oliveira Marques, próxima ao Hospital Cassems.

Já em Três Lagoas, a unidade está situada na Rua Generoso Siqueira, também na região central da cidade.

