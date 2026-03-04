Na liderança estadual de novos empreendimentos, Campo Grande registra abertura de 546 empresas em janeiro deste ano

Campo Grande inicia 2026 reafirmando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. Somente em janeiro desde ano, a Capital registrou a abertura de 546 novas empresas, representando parcela expressiva das 1.254 empresas constituídas em todo o MS no período. O resultado mantém a Capital na liderança estadual na geração de novos empreendimentos e reforça sua centralidade na dinâmica econômica regional.

Dados do Boletim Econômico de janeiro, elaborados pelo Observatório de Desenvolvimento Econômico da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), apontam um cenário de crescimento consistente, fortalecimento do mercado de trabalho e ampliação de investimentos estratégicos.

Os indicadores refletem o ambiente favorável ao empreendedorismo consolidado pela gestão municipal, com foco na desburocratização de processos, segurança jurídica, estímulo à formalização e incentivo ao desenvolvimento sustentável.

A distribuição por setor evidencia a predominância do segmento de Serviços, responsável por 78,31% das novas empresas abertas no município. O Comércio aparece na sequência, com 19,4%, seguido pela Indústria, com 2,23%. O desempenho demonstra a consolidação das atividades voltadas à prestação de serviços especializados, além da diversificação progressiva da base econômica local.

Mercado de trabalho aquecido

O mercado de trabalho iniciou o ano mantendo trajetória positiva. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) ofertou 1.151 vagas na primeira semana de janeiro. Até o dia 26, o número já havia alcançado 1.213 oportunidades, contemplando diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação profissional.

No cenário estadual, Mato Grosso do Sul encerrou o quarto trimestre de 2025 com taxa de desemprego de 2,4%, sendo a menor da série histórica. Em Campo Grande, o índice foi de 3,1%, posicionando a Capital entre as quatro menores taxas de desocupação entre as capitais brasileiras.

Os resultados reforçam a capacidade da economia local de gerar empregos formais, ampliar a renda e sustentar o crescimento do consumo interno.

Neste mês de março, o município também será aquecido com a chegada da Cop15 que deverá receber mais de três mil pessoas, gerando diversas oportunidades de emprego.

Investimentos fortalecem infraestrutura e ambiente de negócios

Campo Grande também apresenta um conjunto robusto de investimentos previstos para 2026, voltados à ampliação da competitividade e à modernização da infraestrutura urbana.

Entre os principais projetos estruturantes estão a reforma do Aeroporto Internacional, com investimento estimado em R$ 300 milhões; a ampliação do Shopping Campo Grande, que prevê a instalação de 150 novas lojas; a revitalização da antiga Rodoviária; e a implantação da Casa do Comércio, na região central da cidade.

No campo do crédito produtivo, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste aprovou R$ 129 milhões em financiamentos na primeira reunião do ano. A expectativa é que até R$ 3,5 bilhões estejam disponíveis ao longo de 2026 para impulsionar os setores empresarial e rural, fortalecendo a cadeia produtiva e estimulando novos investimentos.

Desenvolvimento planejado e sustentável

Ao analisar os dados, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destaca que os resultados são reflexo do planejamento estratégico adotado pela gestão municipal.

“Os números demonstram a confiança do setor produtivo na cidade. Campo Grande inicia 2026 com indicadores sólidos, resultado de uma gestão comprometida com a desburocratização, o incentivo ao empreendedorismo e a atração de investimentos. Nosso trabalho é criar condições para que o empresário invista, gere emprego e contribua para o desenvolvimento sustentável do município”, afirma.

O secretário reforça que o crescimento econômico está alinhado ao planejamento urbano e à responsabilidade ambiental. “Estamos estruturando a cidade para crescer com organização, responsabilidade e foco na qualidade de vida da população”.

Conforme a Semades, mesmo diante de um cenário nacional que exige atenção, como a taxa básica de juros mantida em 15% ao ano e a variação inflacionária registrada em janeiro, Campo Grande demonstra capacidade de adaptação e resiliência econômica. A combinação entre geração de empregos, abertura de empresas, investimentos estruturantes e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável projeta um ano de continuidade no crescimento econômico da Capital.

