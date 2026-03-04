Meninas de 12 anos faltam aula para encontrar rapaz do Instagram e são abusadas, em Campo Grande

Nessa ultima segunda-feria (2), duas meninas de 12 anos, que tiveram suas identidades preservadas foram estupradas após faltarem aula e foram encontrar um homem que haviam conhecido em uma rede social. O caso aconteceu em Campo Grande, onde o suspeito ainda não foi localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência um das meninas faltou a aula com a intenção de ir à residência de um homem que conheceu no Instagram. No local, ela e a amiga teriam sido abusadas pelo indivíduo. A PM (Polícia Militar).

Com a ausência da criança, a direção da escola comunicou a mãe que a menina não havia ido à escola no dia anterior. Diante disso, ela questionou a filha, que afirmou ter faltado a aula para ir em um parque acompanhada de um amiga.

No parque, as duas meninas teriam encontrado com o suspeito e se dirigiram até a casa dele. Já na residência, a vítima relatou que o homem teria levado ambas para o quarto e cometido o abuso.

Ainda segundo o registro, o suspeito já teria oferecido cigarro, onde ambas fumaram. Além disso, ele também já teria pedido fotos intimas de uma das vítimas.

Agentes da Polícia Militar iniciou a procura do suspeito pelas ruas do bairro, mas ele não foi localizado. As vítimas foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, acompanhadas de seus responsáveis, onde pediram medidas protetivas de urgência contra o suspeito.