Cassems inaugura na sexta-feira, nova Unidade Regional de Três Lagoas

Nova estrutura vai melhorar o atendimento aos beneficiários de Três Lagoas e região

A Cassems não para de evoluir para cuidar bem dos beneficiários do plano em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. O novo passo, é a inauguração da nova Unidade Regional de Três Lagoas que será realizada na próxima sexta-feira (17), às 8h.

A nova unidade Cassems tem um espaço amplo, moderno e adequado para o melhor atendimento e mais conforto aos beneficiários da Caixa dos Servidores de Três Lagoas e de outros 11 municípios da região do Bolsão.

O projeto arquitetônico foi pensado para oferecer mais assistência no atendimento integrado. Por isso, abriga 5 salas para consultórios, para receber médicos que participam de projetos da Caixa dos Servidores, como o Cassems Itinerante.

Inclui ainda iniciativas pensadas para garantir a acessibilidade, temporária ou não, com rampas de acesso e um guichê exclusivo para o atendimento preferencial. E espaço para academia e piscina adequada para hidroterapia. A nova Unidade Regional de Três Lagoas está localizada na Rua Monir Thomé, 2057 – Bairro Colinos. O horário de atendimento é das 7h às 17h.

Serviço:

A Inauguração da Unidade Regional de Três Lagoas será no dia 17 de fevereiro às 8h na Rua Monir Thomé, 2057 – Bairro Colinos.

