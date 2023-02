Com estoque em emergência, Hemosul faz campanhas para ampliar doações no Carnaval

Com objetivo de garantir os estoques de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais durante o período de Carnaval, o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, está promovendo uma série de ações e campanhas na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Hemocentro, o estoque de sangue tipos O- e O+ estão em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Na cidade de Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande, a campanha de doação foi iniciada na quarta-feira (15) e segue até essa quinta-feira (16).

Em Campo Grande ao longo de toda a semana são realizadas campanhas de doação com apoio de diversos grupos, como pintores, agentes comunitários de saúde, funcionários da Santa Casa, e outros.

No Hemosul Coordenador as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h. No sábado (18) o atendimento será das 7h às 17h e o funcionamento será normal na segunda-feira (20). O local estará fechado na terça-feira (21) e volta a funcionar na quarta-feira (22), às 13h.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), que funcionarão na segunda-feira (21) das 7h às 12h e estarão fechadas entre os dias 22 e 23. Já as unidades de Três Lagoas e Dourados, vão funcionar na segunda-feira (21), das 7h às 12h, e retornam com o atendimento na quinta-feira (23).

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período conforme a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Serviço:

O Hemosul Coordenador está localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O Funcionamento É das 7h às 17h de segunda a sexta e das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

O Hemosul Nova Andradina está localizado na Rua Eurico Soares de Andrade, 331, Vila Operária. Fone: (67) 3441-8543