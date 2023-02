São Paulo goleia Inter de Limeira e embala no Paulistão

O São Paulo goleou a Inter de Limeira na noite de ontem (16), por 5 a 1, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com extensa lista de desfalques, a equipe demonstrou força e revelou ter um elenco que, mesmo com diversas baixas, ainda pode se virar com outros jogadores.

O resultado deixa o clube tricolor bem próximo de assegurar matematicamente a sua vaga nas quartas de final do Estadual. A equipe alcançou os 17 pontos, mantém a liderança no Grupo B e abre vantagem considerável para o Guarani, terceiro com 10. A Inter segue com 10 pontos, no terceiro lugar do Grupo A e, sem maiores preocupações com rebaixamento por hora, pode até sonhar com uma vaguinha no mata-mata. O Bragantino, segundo da chave, tem 14 pontos.

Wellington Rato, mais uma vez, foi decisivo para o Tricolor, batendo o escanteio que resultou no primeiro gol do São Paulo e marcando o segundo tento da equipe, recebendo assistência de Calleri. Aliás, foi a primeira vez que o meia-atacante balançou as redes pelo novo clube.

Galoppo também manteve o bom futebol apresentado nos últimos jogos, indo às redes para igualar John Kennedy, da Ferroviária, na artilharia do Paulistão, com seis gols, e se firmando cada vez mais como titular do São Paulo após um início no clube marcado por poucas oportunidades em campo, no ano passado.

Como foi a partida

O São Paulo começou melhor a partida e ficou a maior parte do tempo no campo de ataque. Entretanto o primeiro gol só saiu com bola parada. Wellington Rato cobrou ótimo escanteio, depois de desviada, a bola sobrou para Caio Paulista que completou para as redes. Entretanto, aos 26′ Zé Mário cobrou escanteio, Douglas dividiu com Beraldo pelo alto, ganhou e desviou para João Paulo, livre na pequena área, aproveitar a sobra e empatar.

O gol de empate parecia ter tirado o ritmo são paulino. As coisas seguiam uma monotonia irritante para as arquibancadas. Bola para Nestor ou Galoppo, tentativa de buscar Rato e nada acontece… Foram quase 20 minutos em que a única válvula de escape de um São Paulo com campo de jogo no setor defensivo, mas com uma Inter recuada, teve.

Até aos 42′. Foi quando Nestor recuperou a bola na entrada da área e acionou Calleri. O argentino fez o pivô muito bem executado e encontrou, adivinhem, Wellington Rato que desta vez ao invés de buscar um companheiro decidiu infiltrar e finalizar firme para marcar seu primeiro gol pelo clube e deixar o Tricolor de novo à frente do marcador.

Já no segundo tempo, a goleada são-paulina deslanchou. Logo aos 3′ Nestor acionou Nestor, viu o companheiro cortar a marcação, chutar e o goleiro Léo defender. Com faro afinado para o gol, o argentino conseguiu recuperar e só finalizar para marcar o terceiro do jogo, o seu sexto no Paulistão, assumindo de vez a artilharia.

A Inter até tentava uma coisa ou outra. Aos 13′, por exemplo, Bill recebeu cruzamento, limpou toda a marcação e chutou para bela defesa de Rafael. Mas a noite era tricolor. Aos 28′, Pedrinho, que entrara pouco antes, recebeu bola na ponta-direita, deu um elástico em Rael, passou como quis, invadiu a área e chutou para marcar um gol de placa no Morumbi e encaminhar a goleada.

Golaço de Pablo Maia

O último gol da partida foi de Pablo Maia. O jogador acertou uma pintura de fora da área. O camisa 29 conduziu a bola até a intermediária e chutou forte, a bola foi morrer no ângulo. Final de jogo São Paulo 5 x 1 Inter de Limeira.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.