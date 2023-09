Cassems inaugura nesta quinta-feira Centro de Especialidades em Naviraí

A expectativa é que cerca de 1200 beneficiários sejam atendidos por mês na unidade

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugurou nesta quinta-feira (14), às 10 horas, o Centro de Especialidades Médicas de Naviraí. Um espaço amplo que alia o que há de mais moderno em termos de estrutura e atendimento humanizado para beneficiários de Naviraí e região.

Para o gerente do Hospital Cassems de Naviraí, que também irá administrar o Centro de Especialidades, Volindomar Paimel, a expectativa em relação ao funcionamento e atendimento é a melhor possível. “Há muito tempo nós já sonhávamos com esse projeto, com espaço adequado para profissionais e beneficiários. Um momento de muita alegria para todos nós. Porque além das especialidades da região, que farão os atendimentos periódicos também teremos atendimento do programa Cassems Itinerante”, explicou o gerente.

O médico ortopedista, Danilo Moretto, que atenderá na unidade, entende que o Centro de especialidades médicas vai beneficiar tanto a população, quanto a classe médica. “Com espaço adequado para atendimento, ao detectar algum caso que merece atenção especial, vamos ter um fluxo de encaminhamento quando for necessário para o hospital Cassems. Para o interior do Estado, isso é muito bom porque representa mais agilidade e qualidade no atendimento, maior segurança e resolutividade”, destacou.

A nova estrutura possui recepção, quatro consultórios, uma sala de triagem, uma sala de exames e coleta e uma sala de cardiologia. Agora, o paciente vai poder fazer exames pré-operatórios, exames de rotina e acompanhamento cardiológico.

“Esse centro é maravilhoso, mas não surpreende, porque quem acompanha e usa o plano Cassems sabe que estão sempre melhorando, sempre atendendo as nossas necessidades. Sem dúvida, que esse é um sonho da região inteira. Só gratidão pela Cassems pelo o que ela faz pelo servidor. Eu sempre ia a Campo Grande para buscar esses serviços, imagino a dificuldade de uma pessoa que tem menos condições que eu e que precisa fazer esse descolamento. Com certeza, vou começar a me consultar agora por aqui”, pontuou a beneficiária, Judite Lima Beilner.

A unidade que vai funcionar na Rua dos Pardais, 41, Jardim União, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, contará, inicialmente, com onze especialidades, sendo elas: Anestesiologia; Cardiologia (consultas, esteira, mapa e holter), Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Gastroenterologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatria, Endocrinologia (itinerante), Psiquiatria (itinerante).

A expectativa é que sejam realizados de 1000 a 1200 atendimentos por mês. Além de Naviraí, o Centro vai atender as cidades de Juti, Iguatemi, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Sete Quedas, Japorã, Tacuru e Paranhos.

“Hoje, eu conferi a inauguração e já aproveitei para passar por atendimento e é muito bom mesmo, estávamos precisando”, contou a beneficiária, Ilda Zampelini.

Para o gerente de unidades Hospitalares da Costa Leste da Cassems, Roberto Botareli, o Centro de Especialidade Médicas é de suma importância, pois vai facilitar o cotidiano dos beneficiários, que muitas vezes, por falta de atendimento especializado no interior do Estado, precisa se deslocar para os grandes centros, como Dourados, ou até mesmo, Campo Grande. “É uma conquista para a região de Naviraí, para o nosso hospital que fica bem perto e que funcionará de maneira integrada. Ao passar por consulta com médicos especialistas o beneficiário poderá já fazer os seus exames no hospital Cassems, o que vai agilizar ainda mais o atendimento e dar celeridade ao tratamento de saúde do beneficiário”, avaliou Botareli.

A cirurgiã vascular, Larissa Loli Ritter, fala da importância do atendimento especializado oferecido aos pacientes do município e da região. “O interior é muito carente de especialistas no geral. Então, tudo que a gente pode trazer de especialidades, soma para os pacientes, soma para as necessidades. A Cirurgia Vascular é uma área muito ampla, então a gente consegue atender doenças arteriais, venosas, linfáticas e isso faz com que melhore muito a qualidade do atendimento e da qualidade de vida desses pacientes, podendo dar suporte para doenças como varizes, feridas, pé diabéticos, aneurismas entre outras patologias no geral. É uma forma de proporcionar prevenção para quem está fora dos grandes centros, temos a necessidade de trazer a prevenção para evitar doenças mais graves e para o tratamento dos pacientes é importante a proximidade e a facilidade para conseguir manter um seguimento e diminuir o risco de complicação”.

Para o gerente geral do executivo municipal, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, hoje foi um dia muito especial para o município de Naviraí com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas. “Todos sabem as dificuldades de fazer saúde pública no interior. Assim como os demais municípios, Naviraí passa por dificuldades na área da saúde e graças a Deus temos a Cassems aqui em Naviraí. É uma parceira da prefeitura municipal, é o que dá suporte para os servidores públicos. Em nome da prefeita Raiza, eu tenho liberdade para dizer isso, que a parceria da Cassems com o município é de suma importância. Passamos por um momento difícil, que se não fosse a Cassems as tragédias e a situação seria pior diante a pandemia. A Cassems deu um suporte especial à população de Naviraí”, relembrou.

O diretor de unidades hospitalares da Costa Oeste, Lauro Davi, salienta que a Cassems sempre deu atenção especial para o interior. “Temos que ter uma atenção especial em relação às especialidades médicas no interior. Então, essas estruturas trazem as condições para a gente poder atender o beneficiário no seu próprio local. Os centros colaboram na condição de desafogar os ambulatórios, dos hospitais, como por exemplo, o de Naviraí e proporciona atendimento de excelência para o beneficiário. Aqui podemos ter tanto o atendimento dos profissionais de saúde local, como você pode também ter a atenção ao beneficiário com a medicina itinerante e com a telemedicina que vai ser implantada. Então, acredito que vai ser de uma importância fundamental.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, reforça a importância da interiorização do atendimento. “Com certeza é um dia importante. Criar um Centro de Especialidades aqui em Naviraí, imprime um papel que nós nos propusemos a fazer que é, cada dia, levar mais médicos especialistas para o interior do Estado. É um desafio gigantesco, mas nós vamos nos estruturando, até viabilizar que médicos dos centros maiores venham até as menores cidades para oferecer atendimento especializados. Em breve também, já está em fase de testes, nós vamos lançar o serviço de telemedicina, importantíssimo para que nossos beneficiários tenham acesso a todas as especialidades por vídeo consulta. O interior é uma grande prioridade para a Cassems. Nós temos o objetivo de atender com a melhor qualidade os nossos servidores públicos, os nossos familiares. À medida que nós planejamos, projetamos e viabilizamos novas estruturas nós vamos entregando para que isso melhore a qualidade do atendimento a todos os servidores.

Serviço

O Centro de Especialidades Médicas da Cassems vai funcionar na Rua dos Pardais, 41, Jardim União, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h. Para agendar atendimento, basta entrar em contato pelo celular e whatsapp (67) 9 9245-2017.

Com informações da Assessoria