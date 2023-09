35ª Noite da Poesia traz a escritora Martha Medeiros para Campo Grande

A renomada escritora gaúcha Martha Medeiros desembarca em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para um encontro literário íntimo que promete discutir arte e sociedade. Sob o título “Conversa na Sala”, o evento faz parte da “35ª Noite da Poesia – Conexões Culturais” e acontecerá no sábado, 16 de setembro, às 19h, no auditório da OAB/MS, com entrada gratuita e ingressos limitados disponíveis na plataforma Sympla.

O evento marca a primeira visita de Martha Medeiros à capital sul-mato-grossense e visa criar um espaço de diálogo presencial entre a autora e o público. Em contraste com a agitação do mundo digital, a autora espera proporcionar um momento de pausa e conexão humana, onde as pessoas possam se encontrar face a face.

Segundo a escritora, “Realmente, acredito que o título do meu novo livro resume bem o que quero falar. É uma conversa presencial, onde cada um olha no olho do outro e faz uma leitura, não só do que está sendo dito, mas do corpo, ver as pessoas rindo, o brilho no olho, sentir o tom de voz.”

Martha Medeiros é conhecida por suas crônicas, mas também é uma poeta renomada. Ela considera importante trazer a conversa de volta ao campo da poesia, especialmente em um mundo cada vez mais acelerado e digital. “A importância dos versos e da palavra na nossa vida, tudo isso acho vai ser muito bem-vindo”, afirma.

O evento “Conexões Culturais” faz parte da “35ª Noite da Poesia”, uma iniciativa da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS). A organização ressalta que o evento não celebra apenas os 35 anos da Noite da Poesia, mas também busca proporcionar um encontro entre escritores locais e importantes nomes da literatura brasileira.

O evento será mediado por Lucilene Machado, escritora, presidente da UBE, doutora em Literatura e professora da UFMS, juntamente com a poeta Diana Pilatti. A conversa promete explorar a relação entre literatura e vida, além de abordar a maturidade da autora, que completa 62 anos. Martha Medeiros é uma das escritoras mais influentes do Brasil, com mais de 30 livros publicados, além de sua coluna no jornal gaúcho Zero Hora.

A 35ª Noite da Poesia – Conexões Culturais conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande e da Prefeitura da Capital, além da produção da MKT Produções. Para mais informações, as redes sociais da UBE-MS (@ube.ms) e da MKT Produções (@mktproducoeseventos) estão à disposição.

Serviço

Portanto, os amantes da literatura e os curiosos estão convidados a participar deste encontro com Martha Medeiros no auditório da OAB/MS, na Av. Mato Grosso, n.º 4700, no dia 16 de setembro, às 19h. Os ingressos são gratuitos, mas as vagas são limitadas, então não perca a chance de participar desta “Conversa na Sala” com uma das escritoras mais renomadas do Brasil.