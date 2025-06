Cassems inaugura ‘Lab Cassems’, rede de laboratórios exclusiva para seus beneficiários

Unidades oferecem qualidade, conforto e tecnologia de ponta aos servidores públicos e seus familiares

A partir deste mês, beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul (Cassems) terão à sua disposição uma rede laboratorial exclusiva, o Lab Cassems.

O Lab Cassems, que já está em funcionamento no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) e na Clínica da Família, recebe agora três novas unidades em Campo Grande, estrategicamente localizadas nas regiões Oeste, Sul e Leste da Capital. Ainda em 2025, serão inauguradas outras duas unidades em Campo Grande e quatro unidades em cidades como Dourados e Três Lagoas.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, destaca que a criação do Lab Cassems representa um avanço na qualidade do atendimento oferecido pelo plano. “A rede laboratorial própria é um passo estratégico para ampliar a assistência de forma personalizada e humanizada, com presença geográfica em diferentes regiões de Campo Grande. Em breve, também estaremos preparados para atender os beneficiários do interior do estado”, afirma.

Ricardo Ayache, presidente da Cassems, explica que, investir em sua rede própria de laboratórios, garante à Caixa dos Servidores um maior controle da qualidade dos atendimentos e dos custos.

“Toda vez que nós empregamos nossos recursos em rede própria de atendimento, colhemos bons frutos. Foi assim com o serviço oncológico, Rede Amo, onde, só em 2024, economizamos quase 34 milhões. Além de melhorar a saúde financeira do plano de saúde, com a rede própria nós conseguimos também controlar melhor a qualidade dos atendimentos”.

Atendimento exclusivo, moderno e humanizado

O Lab Cassems oferece equipe qualificada, amplo portfólio de exames laboratoriais, tecnologia de ponta, que garantem resultados mais precisos. Além de parque tecnológico com que há de mais moderno em automação de análises clínicas, salas de coleta pediátrica e Espaço Kids.

Pensando ainda na comodidade dos servidores públicos e seus familiares associados ao plano, o Lab Cassems conta ainda com um site específico para consultar resultados de exames.

A rede também disponibilizará coleta domiciliar de exames, mediante agendamento online, garantindo ainda mais comodidade aos usuários.

Pacientes pediátricos terão atendimento diferenciado nas salas de coleta com temas lúdicos, um Espaço Kids, além de receberem certificado de coragem.

Portfólio de exames

O Lab Cassems oferece um amplo portfólio de exames laboratoriais, que vai desde análises básicas, como hemograma, colesterol, urina e fezes, até exames de alta complexidade, incluindo genética, biologia molecular e marcadores tumorais.

Para garantir o bem-estar dos usuários, as unidades do Lab Cassems oferecerão kits de desjejum adulto e infantil e dietas especiais para os que têm intolerância à lactose ou ao glúten.

Confira abaixo, lista de endereços e telefones das unidades inauguradas:

– Unidade Oeste: Rua Pedro Celestino, 2506 – Centro;

– ⁠Unidade Sul: Rua Carajás, 55 – Jardim Leblon;

– ⁠Unidade Leste: Rua José Nogueira Vieira, 231 – Tiradentes;

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h. Aos sábados, das 6h às 12h.

Para mais informações, o beneficiário pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Lab Cassems pelo telefone: (67) 3042-8730.

Novas unidades – Ao longo deste ano, serão inauguradas mais cinco unidades do Lab Cassems. Sendo duas em Campo Grande e as demais nos municípios de Dourados e Três Lagoas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.