FGTS: Caixa inicia segunda etapa de pagamentos do Saque-Aniversário na terça (17)

A Caixa Econômica Federal começa, na próxima terça-feira (17), a segunda fase dos pagamentos do Saque-Aniversário do FGTS destinados a trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025.

Ao todo, aproximadamente R$ 6,4 bilhões serão liberados para 8,1 milhões de trabalhadores. Os beneficiários que possuem cadastro biométrico poderão fazer a retirada diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa.

Nesta fase, serão contemplados os trabalhadores com saldo superior a R$ 3 mil no fundo, que já receberam a primeira parcela em março. Para aqueles com valores bloqueados por antecipações do Saque-Aniversário, será liberada a remuneração dos saldos referente aos meses de março, abril e maio, conforme valor disponível em 1º de junho.

O crédito será feito automaticamente na conta bancária informada no aplicativo FGTS, desde que o cadastramento da conta tenha sido feito até 28 de maio. Quem não cadastrou a conta até essa data poderá fazer o saque nos canais presenciais da Caixa, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento e agências, seguindo um calendário escalonado.

Para valores de até R$ 3 mil, é possível sacar com o Cartão Cidadão nas lotéricas ou nos terminais de autoatendimento. Já valores superiores a esse montante exigem atendimento presencial nas agências, com apresentação de documento de identificação.

Trabalhadores que tiveram o valor liberado durante a primeira etapa ainda podem sacar os recursos até o dia 27 de junho. Segundo a Caixa, até o fim de maio, mais de 10,6 milhões de pessoas já haviam sacado R$ 5,3 bilhões referentes ao primeiro lote de pagamentos. Outros 2 milhões ainda não retiraram os valores disponíveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.