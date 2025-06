Adolescente de 15 anos é apreendido após ameaçar a mãe em Dourados

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (13), em Dourados, após ameaçar a própria mãe, de 38 anos. O caso foi registrado como ato infracional análogo à violência doméstica e ocorreu por volta das 18h30 no bairro Rincão I.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou que o filho chegou em casa alterado, o que deu início a uma discussão entre os dois. Durante o desentendimento, o adolescente teria feito ameaças, afirmando que iria “pegar” a mãe com ajuda de uma gangue.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local, realizando a apreensão do menor. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi formalmente registrado.

O adolescente deve responder por ato infracional relacionado à violência no ambiente familiar.

