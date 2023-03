Cassems completa 22 anos, como referência para a saúde sul-mato-grossense

Ampliação de unidades hospitalares e oferta de leitos, regionalização da saúde, procedimentos de alta complexidade estão entre iniciativas que servem de modelo para assistência à saúde

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) completa 22 anos em março, com uma gestão responsável, equilibrada e transparente. É referência nacional, estando inclusive na 16ª posição entre as maiores e melhores empresas de saúde do país.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a Caixa dos Servidores inicia sua trajetória com o propósito de oferecer assistência à saúde de qualidade e digna para servidores públicos estaduais, mas ao longo dos anos assume um papel importante que impacta diretamente na saúde do sul-mato-grossense.

“Um exemplo, é a pandemia da covid-19 quando a Cassems com as dez unidades da rede hospitalar ajudou muito Mato Grosso do Sul a superar essa crise da saúde mundial. É só tentarmos imaginar como seria o enfrentamento à pandemia sem os 500 leitos hospitalares da Cassems. Nós, tivemos o índice de sucesso de recuperação de pacientes internados de 89% a média brasileira foi de 62%, isso é a demonstração da força do servidor público”, pontua Ayache.

Transplante

Em 2022, a Cassems comemorou a criação de um Centro de Transplante de Medula Óssea em Campo Grande, no Hospital Cassems de Campo Grande. Já em funcionamento, o Centro de Transplante realizou alguns transplantes com sucesso, um passo importante na luta contra o câncer para moradores do estado.

Em fevereiro deste ano, o beneficiário da Cassems Paulo César Rodrigues do Reis, paciente que recebeu um transplante de medula óssea no Hospital Cassems de Campo Grande comemorou a confirmação da “pega” da medula óssea, isto é, quando o corpo se adapta a medula transplantada.

Diagnosticado com mieloma múltiplo, em 2022, após sentir dores nas pernas, Paulo iniciou o tratamento e a preparação para o transplante. Ao deixar a unidade hospitalar destacou a importância do serviço próximo aos sul-mato-grossenses. “Quero mostrar para Mato Grosso do Sul que é possível, é necessário ter um serviço como esse implantado aqui. E deixar uma mensagem de esperança, lógico que eu confio muito no meu Deus, mas acima de tudo o trabalho científico que foi feito aqui”, finaliza.

Um avanço que segundo o presidente da Cassems “tem a assinatura do servidor público estadual e que faz uma grande diferença no enfrentamento ao câncer e para a vida da população sul-mato-grossense”, destaca Ricardo Ayache.

Verticalização

A Cassems iniciou o ano com a entrega de 25 novos leitos no Hospital Cassems de Campo Grande, sendo 19 leitos de oncologia clínica e 6 leitos de cuidados intermediários e de terapia semi-intensiva. O projeto contempla ainda algumas inovações, como o Jardim do Movimento, uma área verde com o objetivo de contribuir com o tratamento de pacientes internados na unidade hospitalar.

A ampliação da unidade hospitalar atende a uma demanda elencada na verticalização da oncologia. O diretor administrativo da unidade hospitalar, Alessandro Depieri, ressalta a importância do novo espaço dedicado para a oncologia clínica, cuidados paliativos e terapia semi-intensiva.

“Nós tivemos no final do ano passado e início desse ano um incremento no número de internações em oncologia clínica e com esse espaço será possível organizar esse fluxo e abrir a possibilidade de novos leitos para as demais comorbidades”, explica Depieri.

Ao visitar a ampliação, o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões Corrêa, destacou a importância da inauguração de novas ofertas de leitos que priorizam a assistência à saúde humanizada, iniciativa que servirá de modelo para a gestão pública de saúde em todo estado.

“Novas ofertas de assistência à saúde, principalmente quando ela vem com essa proposta de oferecer assistência humanizada alinhado à tecnologia de ponta, é mais uma experiência que vou tentar levar para a saúde pública. Eu tenho dito que esse esforço coletivo é que constrói saúde de qualidade. E não há a menor dúvida, da importância que a Cassems tem na assistência à saúde do nosso estado”, afirma Maurício Simões Corrêa.

A rede própria da Cassems é bem avaliada pelos beneficiários da Caixa dos Servidores. Entre eles, está a beneficiária e servidora pública estadual na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Silvia Letícia Marques Ribeiro.

“É interessante para nós servidores ter a própria sede, as próprias clínicas, ter os médicos da Cassems. Por exemplo, eu faço um tratamento com um médico e ele acompanha do início até o fim. Se é uma clínica conveniada, de repente não está mais. Quando eu conheci a Clínica da Família da Cassems, que atua com atenção primária à saúde, eu amei! O atendimento da equipe está de parabéns. Se continuar assim é nota mil”, avalia Silvia Letícia.

Futuro

A gestão da Cassems assume alguns compromissos para o futuro do plano de saúde. Entre os projetos está a telessaúde, atendimentos por videoconferência, uma alternativa importante que pretende ampliar o acesso de beneficiários à assistência médica especializada diminuindo as barreiras sociodemográficas e mantendo o acompanhamento e tratamento de pacientes.

Outro projeto em andamento é o novo Hospital Cassems de Dourados, que foi ampliado e passará de 57 para 157 leitos, será um hospital moderno, com tecnologia de ponta para atender aquela região tão importante de Mato Grosso do Sul.

Há ainda o compromisso de implantar o Centro de Atenção à Pessoa com Autismo, um serviço de atenção multidisciplinar aos beneficiários da Cassems. E na região de Ponta Porã, a proposta é implantar uma UTI e um serviço de hemodinâmica no Hospital Cassems de Ponta Porã além de triplicar o Hospital Cassems de Naviraí.

