Luciana Azambuja volta ao governo mas desta vez na Funtrab

A ex-subsecretária de políticas públicas no governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), Luciana Azambuja (PP), foi nomeada nesta segunda-feira (13), pelo Governador Eduardo Riedel para participar da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Luciana liderou importantes trabalhos em favor da mulher e deixou o cargo para concorrer a uma vaga de deputada federal que teve 4.299 votos.

Sobre voltar ao Governo ela falou com o Portal O Estado afirmando estar muito feliz e grata pelo convite. “Voltar é motivo de alegria e gratidão. Soube hoje cedo e aguardo o alinhamento com o presidente Marco Aurélio Santullo e o secretário Jaime Verruck sobre os próximos passos, mas pretendo dar continuidade ao social e trabalhar as pautas para que se alcance autonomia econômica aos interessados nesta pasta que explora emprego e renda. Mas reafirmo que no momento aguardo o alinhamento com o presidente da Funtrab”, declarou Azambuja.