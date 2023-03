Com ordem assinada, reforma da UPA contempla luta de Marcelo Mourão

As obras de reforma das instalações da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), anunciadas na manhã de sexta-feira (10) pelo prefeito Alan Guedes (PP), na sede da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados) contemplam um antiga luta do vereador Marcelo Mourão (Podemos).

É de autoria do parlamentar indicação aos órgãos competentes da administração municipal, feita em setembro de 2022, solicitando a intervenção naquela unidade. A licitação para os serviços foi aberta já no final do ano passado.

Marcelo Mourão inclusive coordenou uma frente de vereadores cujo trabalho buscou a reorganização da UPA e a oferta de melhor atendimento ao público usuário. O trabalho dessa frente deu origem a um relatório sobre o atendimento da unidade, o qual foi entregue por Marcelo Mourão em julho do ano passado. No documento, o vereador reforçou a necessidade de reparos em toda a estrutura da unidade, que atende uma média der 300 pacientes diariamente.

“Encaminhamos relatório para o presidente da Câmara e para o prefeito contendo todos os dados, o que acontece na UPA, enfatizamos a necessidade dessa reforma e hoje testemunhamos a assinatura de documento que nos dão a certeza de que a reforma vai acontecer”, disse Mourão em pronunciamento na solenidade de assinatura da ordem de serviço. O relatório aponta a necessidade de manutenção nas redes elétrica e hidráulica, além de pintura e outros reparos.

Marcelo Mourão também destacou o empenho do prefeito Alan Guedes no sentido de melhorar as condições de atendimento ao público nas unidades de saúde do município. “Sou testemunha da dedicação e do trabalho do prefeito. Agora mesmo acabamos de presenciar a compra de duas ambulâncias UTI para o Samu e a mudança da Urmi (Unidade de Regulação de Medicamento) para um prédio central e onde é possível atender melhor as pessoas. Agora, o anúncio da reforma da UPA, uma prova da competência de quem trabalha entre quatro paredes. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar todo esse trabalho, liderado por um prefeito jovem”, comentou o vereador, destacando também o trabalho dos secretários e demais servidores da área para dar qualidade na prestação de serviços à população.

O prefeito Alan Guedes destacou que o relatório formatado enquanto Mourão esteve na frente parlamentar “foi importante no processo que avançou mais uma etapa hoje, bem como outras ações que o parlamentar e representantes da Câmara tem traçado e agregam em políticas públicas”.

A reforma da Upa ficará a cargo da Construtora Pecini Eireli – ME, que será responsável pela construção, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e mobiliários para a unidade de saúde. O valor do investimento é de R$ 399.092,92, a ser pago conforme o cronograma geral. O prazo é de oito meses.

Também foi anunciada na solenidade, a reforma do Centro Homeopático de Dourados. A obra havia sido iniciada em 2020, mas foi paralisada e agora será retomada. A vigência do contrato é de 14 meses, sendo o valor investido R$ 507.684,16.

Com informações da assessoria