Agetran informa interdições para este fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa o cronograma de interdições programadas para este fim de semana em diversas regiões de Campo Grande. A orientação principal aos condutores é redobrar a atenção e buscar rotas alternativas nas regiões afetadas.

As alterações no trânsito começam na sexta-feira (15). A partir das 8h, a Rua Neyde Maia Miranda passa por obras de drenagem, com interdição seguindo até as 18h de sábado (16). Mais tarde, às 11h, a Rua Elias Nachif será fechada para um evento social, com liberação prevista para as 20h.

Ao meio-dia de sexta-feira, o trânsito na Rua Luís Vasconcelos será interrompido para o evento MS Cidadão. Esse bloqueio permanecerá ativo até as 17h de sábado.

No fim da tarde, das 17h às 23h59, a Rua Eva Maria de Jesus terá interdição para um evento religioso. No sábado (16), a interdição se repetirá no mesmo horário.

Encerrando a sexta-feira, a Rua Guaimbé ficará com o trânsito impedido a partir das 23h para o aniversário de um ministério religioso. O trecho só será liberado às 14h de domingo (17).

No sábado (16), o cronograma traz novas vias afetadas. Das 7h às 17h, as faixas de estacionamento das ruas José Dibo e Frederico Korndorfer estarão isoladas para obras.

No período da tarde, a Rua Heitor Vieira de Almeida recebe um evento religioso das 15h às 22h. Logo em seguida, das 16h às 19h, uma procissão altera o trânsito na Rua Flamboyant. A via será liberada gradativamente à medida que o evento avançar.

A partir das 18h30 de sábado, um evento esportivo ocupará meia pista de rolamento na Rua Rio Negro e na Avenida Nelly Martins.

O objetivo do trabalho das equipes de trânsito é assegurar a fluidez e a proteção de pedestres e motoristas nas imediações de todas essas atividades.