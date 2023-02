Cassems abre inscrição para vagas remanescentes em Programa de Residência Médica 2023

O Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da Cassems divulgou edital para preenchimento de vagas remanescentes para o Programa de Residência Médica 2023. Conforme o edital, no total foram oferecidas 02 vagas sendo em Cardiologia com pré-requisito em Clínica Médica.

Os interessados têm até às 16h do dia 12/02/2023 (domingo) para efetuarem a inscrição. Uma novidade, é que a inscrição pode ser feita diretamente no portal do NEP/Cassems: nep.cassems.com.br

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, e em seguida deverá imprimir o comprovante de inscrição e documento (link/QR code), para pagamento da taxa correspondente. O valor da taxa de inscrição é igual a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto credenciado ou terminal de atendimento bancário até o dia 13/02/2023, considerando-se o horário de compensação do documento. A Cassems, em hipótese alguma, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 13/02/2023.

Para conferir o edital na íntegra e obter mais informações sobre o processo seletivo acesse: http://nep.cassems.com.br/.

Serviço:

O acesso ao arquivo do edital, realização de inscrição + emissão do QRcode estão disponíveis no link: http://nep.cassems.com.br/inscricao-identificacao.php