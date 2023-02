Carreta de motorista que foi sequestrado é recuperada pela PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), recuperou uma carreta na BR-463, durante a noite de ontem (8). Um jovem de 22 anos foi preso por receptação de veículo. Após a abordagem, os policiais desconfiaram, já que o rapaz não sabia qual era o destino, tampouco o que carregava. O caso aconteceu entre as cidades de Dourados e Ponta Porã.

A averiguação levantou suspeitas pois a placa do veículo era de São Paulo. Após entrar em contradições, foi descoberto que o verdadeiro motorista foi sequestrado em Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo.

A equipe da PRF entrou em contato com autoridades paulistas e descobriram que a vítima de sequestro foi encontrada às 20h, em uma rodovia do Estado.

Questionado sobre a ação, o jovem admitiu que morava em Itabira, município de Minas Gerais, e ganharia R$ 7 mil para transportar a carreta até o Paraguai.

Comum na região da fronteira

A pratica de sequestro seguido de roubo do veículo é comum na região da fronteira. Basicamente sequestram o motorista e roubam a carga e o veículo. Depois enviam o material para um destino no exterior.

O indivíduo que dirigia a carreta foi detido e encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde responderá pelo crime de receptação de veículo.

