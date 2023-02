Helicóptero brasileiro cai na fronteira com Paraguai e dois morrem

Um helicóptero de origem brasileira caiu na manhã desta quinta-feira (9), em região conhecida como Paso Hû, distrito de Yby Yaú, distante aproximadamente 85 quilômetros com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Brasil através do município de Ponta Porã. Na queda a aeronave pegou fogo e duas pessoas morreram.

Segundo informações da mídia paraguaia, o acidente ocorreu por volta das 8h de hoje. O comissário e diretor da Polícia Nacional de Concepción, Feliciano Martínez, disse que o helicóptero tinha dois tripulantes e ambos morreram. Eles seriam brasileiros e foram arremessados para fora da aeronave.

A aeronave, que é brasileira mas de uso privado, foi totalmente queimada após cair no solo. O subcomandante da Polícia Nacional, Baldomero Jorgge Benítez, disse que testemunhas de estabelecimentos da região relataram que o helicóptero colidiu com uma torre de alta tensão, o que provocou a queda na área.

Parte da vegetação da região também pegou fogo. Os corpos ainda não foram identificados mas equipes de resgate foram até o local e constataram as mortes. Uma comissão do Ministério Público e das forças de segurança paraguaia deslocaram-se para o local para apurar o caso.

