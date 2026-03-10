Cassems 25 anos: relembre 25 vezes em que a operadora ditou o ritmo das inovações na saúde em MS

Da criação do plano à implantação da telecirurgia robótica, a Cassems segue na vanguarda para levar a melhor assistência para os servidores do estado

Em 2026, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) celebra 25 anos de uma trajetória que transformou o cenário da saúde em Mato Grosso do Sul.

O que nasceu como um desafio de gestão participativa, consolidou-se como uma referência nacional que recebe visitas técnicas de servidores de outros estados para conhecer o ‘modelo de excelência Cassems’. Marca presença constante em rankings nacionais, está entre as maiores empresas de saúde do país, além de ser detentora de certificações de excelência, como o selo ONA 3 e UTI Top Performer.

Muito além dos números e da infraestrutura, o foco dessa jornada sempre foi o cuidado humanizado ao seu beneficiário, com isso, a operadora não mede esforços para garantir que, no momento da incerteza, a resposta venha com rapidez e precisão.

Para marcar este jubileu de prata, selecionamos 25 marcos em que a Cassems assumiu o protagonismo tecnológico e humano para ditar o ritmo da inovação no estado:

Marco Zero

A Cassems é o primeiro plano de saúde do estado criado, em 2001, e administrado por servidores públicos estaduais. Na prática é um modelo onde os próprios servidores gerem sua assistência.

Primeiro plano de saúde a ter uma rede hospitalar própria

A estratégia de descentralizar a alta complexidade e levá-la para o interior do estado teve um marco decisivo em 2004, com a inauguração da primeira unidade em Dourados. Hoje, a Cassems conta com 10 hospitais próprios estrategicamente distribuídos, garantindo que o beneficiário tenha assistência de ponta em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Primeiro Serviço de Transplante de Medula Óssea em Mato Grosso do Sul

Em 2021, a Cassems estruturou o serviço de Transplante de Medula Óssea, tornando-se a única unidade hospitalar do estado credenciada para realizar o procedimento. O primeiro transplante foi realizado em julho de 2022 e, desde então, 15 procedimentos já foram feitos com sucesso.

Primeira cirurgia transmitida por telemedicina no MS

Em 2016, o Hospital Cassems de Campo Grande realizou a primeira cirurgia transmitida por telemedicina em Mato Grosso do Sul. A bariátrica foi feita presencialmente, mas acompanhada ao vivo por especialistas de todo o país, que puderam discutir o procedimento em tempo real. Um passo pioneiro que colocou a Cassems na linha de frente da inovação médica no estado.

Único hospital particular que oferece serviço de cirurgia cardíaca pediátrica

Em 2024, a Cassems inaugurou o serviço de cirurgia cardíaca pediátrica, com participação do cardiologista Marcelo Jatene. Entre 2024 e 2025, 34 cirurgias já foram realizadas, tornando a instituição o único hospital da rede privada de MS a oferecer o procedimento.

Primeira UTI Neonatal de Três Lagoas

Em 2015, a Cassems transformou a saúde de Três Lagoas ao inaugurar a primeira Unidade de Terapia Intensiva Neonatal na unidade hospitalar da região. De lá para cá, o serviço já acolheu 864 recém-nascidos, consolidando o hospital como a referência máxima em cuidado neonatal e alta complexidade para beneficiários da Costa Leste do estado.

Inaugurou a maior Usina Fotovoltaica do Centro-Oeste

Em 2020, a Cassems reafirmou seu compromisso com a gestão responsável ao inaugurar a maior usina fotovoltaica do Centro-Oeste. Instalado em uma área de 6 hectares, o complexo conta com 16.290 módulos solares que garantem impacto zero ao meio ambiente. Além do benefício ecológico, a iniciativa é um pilar de eficiência financeira: a projeção é que a usina gere uma economia superior a R$ 220 milhões em 20 anos, permitindo o reinvestimento contínuo na assistência à saúde dos servidores.

Sustentabilidade na prática

O Hospital Cassems de Campo Grande não é só saúde, é engenharia verde! A unidade hospitalar da Capital foi a primeira a usar estrutura metálica, o que reduz drasticamente o entulho na obra. O diferencial da obra é a fachada em vidro e ACM (alumínio de alta resistência). E o resultado é um menor impacto ambiental e muito mais eficiência térmica.

Primeiro Hospital de Campanha erguido em MS durante a pandemia de Covid-19

Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, a Cassems não mediu esforços para salvar o máximo de vidas possível. Com três hospitais de campanha e ampliação no número de leitos e profissionais, o plano de saúde superou a média nacional e alcançou 89% de índice de cura de seus pacientes.

Cirurgia robótica sem fronteiras

Após ser pioneira em cirurgia robótica em Mato Grosso do Sul, a Cassems incorporou a plataforma Toumai, um dos robôs cirúrgicos mais modernos do mundo e único do Centro-Oeste. A tecnologia permite procedimentos com apoio remoto de especialistas via 5G, ampliando a precisão e superando barreiras geográficas na medicina.

Primeiro Portal da Transparência

Em setembro de 2012, a Cassems elevou a régua da governança ao ser o primeiro plano de saúde do estado a lançar um Portal da Transparência. A ferramenta centraliza relatórios contábeis, de administração e de atividades, garantindo que o beneficiário acesse as informações sobre o plano sempre que precisar.

Prevenção ao câncer em todo o estado

Seguindo a premissa de levar o cuidado “até a porta” do beneficiário, o Ônibus da Saúde foi lançado em 2011 como um divisor de águas na prevenção ao câncer. Muito mais que uma unidade móvel, a estrutura conta com mamografia digital, consultório e até centro cirúrgico para biópsias. Em mais de uma década, o programa tem sido a porta de entrada para o diagnóstico precoce de mulheres que, muitas vezes, realizam seus exames preventivos pela primeira vez graças à facilidade de acesso.

Pioneirismo na Prevenção…

Programas de prevenção sempre foram importantes para a Cassems, onde também foi pioneira. O primeiro foi o Odontologia para Bebês, criado em 2006. Depois vieram, Ônibus da Saúde, um ambulatório móvel para prevenção e diagnóstico de câncer, além do Casal Grávido, Cozinha Experimental, entre outros…

…e na ‘gestão de ponta a ponta’

A Cassems também esteve na dianteira quando o assunto é internalizar serviços essenciais em sua rede própria. Ao edificar Centros de Prevenção, Centros Médicos e unidades ambulatoriais e odontológicas exclusivas para seus beneficiários, a operadora garantiu um padrão de atendimento unificado, focado na segurança e na eficiência da jornada do paciente.

Pioneirismo no cuidado com o autismo

Antes mesmo de o tema ganhar destaque nacional, a Cassems já havia avançado no cuidado especializado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em 2023, inaugurou em Campo Grande o Espaço Somos Cassems TEA, ampliado no ano seguinte para Dourados. A iniciativa já ultrapassa 40 mil atendimentos, oferecendo suporte especializado a crianças e jovens com autismo na capital e no interior.

Atendimento onde o beneficiário está…

Para além da infraestrutura física, a Cassems identificou a carência de especialistas em cidades remotas. Para resolver esse gargalo, criou em 2013, a Cassems Itinerante. O programa leva médicos especialistas para o interior, consolidando a interiorização da saúde e evitando que o paciente precise percorrer longas distâncias para ter uma consulta de qualidade.

Antecipação Histórica

Muito antes de o debate sobre diversidade e inclusão se tornar pauta central nas políticas corporativas brasileiras, a Cassems já consolidava seu papel como pioneira na garantia de direitos civis. Em uma decisão histórica autorizou, ainda em 2009, a inclusão de dependente natural ao associado titular, incluindo companheiro do mesmo sexo.

Referência nacional e internacional

Modelo pioneiro de autogestão da Caixa dos Servidores inspira planos de saúde de servidores de outros estados que buscaram conhecer a estrutura da Rede Própria de atendimento da Cassems, como Goiás, Mato Grosso e Alagoas. Em 2018, uma comitiva de médicos do Japão também veio conhecer o parque tecnológico do Hospital Cassems de Campo Grande, e se surpreenderam com a estrutura que encontraram.

Virada Tecnológica

Em 2015, a Cassems já estava no futuro com o lançamento do Portal do Beneficiário. A ideia era simples, mas revolucionária, diminuir a burocracia. O que mudou? O beneficiário acessa dados do plano de saúde de forma rápida, prática e sem filas.

Prática esportiva como forma de prevenção e qualidade de vida

A Cassems não é apenas um plano de assistência à saúde. Além de oferecer tratamento e cuidado, também se preocupa com a qualidade de vida de seus beneficiários e, por meio da prática esportiva, atua na prevenção e promoção da qualidade de vida. Dessa forma, nasceu a “Copa Cassems”, em 2008, e a “Corrida Cassems”, em 2011. Eventos que marcaram o calendário esportivo de MS e seguem como referência no estado.

Tele Saúde Cassems

Na Cassems a tecnologia sempre esteve a favor da saúde. A operadora já oferecia atendimentos em telemedicina em algumas especialidades, ampliando o acesso de beneficiários a consultas médicas à distância. Mas em 2025, avançou ao lançar o Tele Saúde Cassems, sua própria plataforma digital de atendimento. A ferramenta reúne consultas online com especialistas e Pronto Atendimento Digital (PAD) 24h, acessíveis pelo celular, tablet ou computador.

Acesso a Medicamentos

O que começou em 2003 como a Farmácia Cassems evoluiu para o “Benefício Medicamento” e, hoje, consolida-se no Personal Card. Mais do que uma facilidade, é uma das primeiras estratégias de cuidado que garante aos beneficiários o acesso a tratamentos e medicamentos.

Saúde garantida também em viagem

Para ampliar a segurança dos beneficiários fora do estado, a Cassems oferece o serviço ‘Passaporte Saúde‘. Em parceria com a Geap Saúde, o documento permite atendimento de urgência e emergência em outras regiões do país por até 30 dias ao ano.

Procedimento inédito contra cálculo renal

No interior do estado, em Nova Andradina, a equipe médica da unidade hospitalar da realizou um procedimento inédito para tratamento de cálculo renal por meio da ureterorrenolitotripsia, técnica endoscópica minimamente invasiva. O método permite alcançar e fragmentar cálculos que muitas vezes não podem ser tratados por equipamentos tradicionais. Tecnologia que antecipa o futuro

A rede hospitalar da Cassems vem incorporando tecnologias de ponta que ampliam a capacidade diagnóstica e cirúrgica no estado. Entre os avanços estão a tomografia de 128 canais, capaz de identificar detalhes mínimos do corpo humano, e procedimentos pioneiros realizados no Hospital Cassems de Campo Grande, como a cirurgia de tumor ósseo com crioterapia em nitrogênio líquido e o tratamento endovascular por cateter para aneurismas, técnica minimamente invasiva que reduz riscos e acelera a recuperação dos pacientes.