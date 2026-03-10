Inmet emite alerta vermelho para chuvas intensas em MS para quarta-feira (11)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (11). O aviso é válido da 0h até as 23h59 e indica risco de volumes extremos de precipitação.

De acordo com o instituto, pode chover mais de 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

O alerta atinge cidades das regiões central, norte e leste do Estado, incluindo Campo Grande, Água Clara, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.

Entre as recomendações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de movimentação de encostas, permanecer em locais seguros e proteger objetos e documentos caso haja risco de inundação.