Casal que tentou matar casal após briga em bar é preso, em Campo Grande

Nessa segunda-feira (9), a dupla de irmãos, acusada de tentar matar um casal após uma briga de bar em Campo Grande, foi presa. O caso acontece no dia 14 de fevereiro deste ano.

No momento do crime, a mulher estava retornando para a casa onde morava com o companheiro, quando foi questionada sobre o paradeiro dele. Após isso, um dos suspeitos chegou a disparar, mas ela não foi atingida.

Os dois homens fugiram do local logo em seguida. O caso foi denunciado como lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, já que a motivação do crime seria uma discussão em um bar.

A audiência será realizada no próximo dia 31 pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.