Casa Rosa realiza ação gratuita de saúde neste sábado (11) em Campo Grande

Foto: Divulgação
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Atendimentos ocorrem por ordem de chegada e incluem consultas, exames e encaminhamentos pelo SUS

A Associação Beneficente Casa Rosa promove, neste sábado (11), uma ação de saúde voltada ao atendimento e orientação de pacientes em Campo Grande. A mobilização será realizada das 7h às 12h, na sede da instituição, no bairro Tijuca II.

O atendimento é gratuito e feito por ordem de chegada, com oferta de consultas, exames e encaminhamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A iniciativa busca ampliar o acesso a serviços especializados, principalmente para pessoas que enfrentam dificuldades na rede pública.

Com atuação voltada ao acolhimento e à prevenção, a Casa Rosa já soma mais de 14 mil atendimentos realizados e contribuiu para o diagnóstico de 253 casos de câncer de mama ao longo dos anos.

Na última ação, realizada em março, a instituição registrou mais de 150 atendimentos. A partir deste mês, os serviços passam a ocorrer em novo formato, com ações mensais, com foco na ampliação da estrutura e na melhoria da capacidade de resposta aos pacientes.

Para o médico mastologista Victor Rocha, voluntário da instituição, a proximidade com a população é um fator decisivo para ampliar o diagnóstico precoce. “Ao levar o atendimento até quem precisa, aumentamos as chances de diagnóstico precoce. E isso salva vidas. A Casa Rosa é sobre isso: cuidado, proximidade e compromisso com cada pessoa atendida”, afirmou.

A sede da Casa Rosa fica na Rua Apetubas, nº 181, no bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho.

 

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