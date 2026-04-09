Homem é preso por receptação após armazenar toras de eucalipto furtadas de empresa de celulose, em Brasilândia

Nesta quinta-feira (9),um homem, de 45 anos, que não teve suas informações divulgadas, mas que era conhecido como “Cuiabano”, foi preso pela prática do crime de receptação. O caso aconteceu em Brasilândia, cidade distante 363 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Policia Civil, a prisão ocorreu após o recebimento de denúncia anônima, a qual indicava que o suspeito teria armazenado, em área de matagal próxima à sua residência, toras de eucalipto possivelmente subtraídas de empresa do ramo de celulose.

Durante diligências no local, os policiais localizaram aproximadamente 70 metros cúbicos de madeira, avaliados em cerca de R$ 10.500,00, caracterizando, em tese, produto de crime recente.

Diante dos fatos, o suspeito foi localizado e preso, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde teve sua prisão em flagrante ratificada pela Autoridade Policial. Também foi apreendido um caminhão pertencente ao suspeito.

Foi arbitrada fiança criminal no valor de R$ 5.000, nos termos da legislação vigente, não sendo paga até o momento, portanto, o suspeito aguarda preso.