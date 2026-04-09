Fãs enfrentam filas sob sol forte e trânsito intenso antes de show do Guns N’ Roses na Capital

Movimentação começou horas antes e acesso ao autódromo registra lentidão na BR-262

A poucas horas do início do show do Guns N’ Roses, fãs já enfrentam longas filas sob sol forte nos arredores do Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande. A grande concentração de público começou ainda durante a tarde desta quinta-feira (09) e cresce à medida que o horário da apresentação se aproxima.

O enorme fluxo de pessoas também impacta o trânsito na região. A chegada simultânea de veículos provoca lentidão e congestionamento na BR-262, principal acesso ao autódromo, com registro de filas quilométricas no sentido do evento.

Caravanas e fãs que vieram de outras cidades e estados se somam ao público local, muitos tentando garantir um lugar mais próximo do palco. Apesar da antecedência, parte deles enfrenta demora tanto para estacionar quanto para acessar a área do show.

A expectativa é de público elevado para a apresentação, considerada uma das maiores já realizadas no Estado. A abertura ficará por conta da banda Raimundos, com início previsto para as 20h30.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram