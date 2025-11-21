Casa Rosa realiza ação de saúde para homens e mulheres neste sábado na Capital

Atendimentos gratuitos incluem consultas, exames e orientações de prevenção ao câncer de próstata e de mama

A Casa Rosa promove, neste sábado (22), uma Ação de Saúde do Homem em alusão ao Novembro Azul, oferecendo uma manhã de cuidados, prevenção e orientação gratuita à população. O evento será realizado das 7h às 12h, na sede da instituição, na Rua Apetubas, 181, no Bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho.

Apesar do foco na campanha de prevenção ao câncer de próstata, a iniciativa também irá atender mulheres, reforçando o compromisso da Casa Rosa em garantir acolhimento e acesso à saúde para todos. A ação é organizada pela FUMAGROS (Fundação Mato-Grossense do Sul de Comunicação), com apoio do SBT MS e da Associação Beneficente Casa Rosa.

Durante a mobilização, os homens poderão realizar consultas, exames e receber orientações sobre prevenção do câncer de próstata e cuidados gerais de saúde. Para o público feminino, haverá consultas em mastologia, avaliação de sintomas, encaminhamento para exames de imagem e diagnóstico, além de orientações sobre prevenção do câncer de mama e autocuidado.

O mastologista voluntário da instituição, Dr. Victor Rocha, destaca a importância de ampliar o acesso aos serviços durante o período de campanha. “Levar atendimento, orientação e prevenção para homens e mulheres é a forma mais direta de salvar vidas. Nosso compromisso é estar onde as pessoas precisam de nós”, afirma.

