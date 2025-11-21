Motorista é executado a tiros após ser perseguido por dupla em moto na MS-156, em Dourados

Ataque aconteceu perto do Jardim Guaicurus; vítima chegou a ser levada à UPA, mas não sobreviveu

A morte de Leandro Roberto de Oliveira, 42 anos, mobilizou forças de segurança na tarde desta sexta-feira (21) após um ataque a tiros na MS-156, em Dourados. O motorista foi levado à UPA por familiares logo depois de ser atingido, mas não resistiu.

O atendimento ocorreu há pouco mais de dois quilômetros do ponto onde os disparos aconteceram. A caminhonete Amarok usada no deslocamento ficou estacionada na unidade de saúde, e equipes da Polícia Militar realizaram os primeiros levantamentos no local.

Mais cedo, Leandro seguia pela região do Jardim Guaicurus acompanhado da esposa e de outras duas pessoas. O grupo trafegava em direção à Rua Coronel Ponciano quando uma motocicleta com dois homens se aproximou. Segundo as apurações iniciais, a dupla emparelhou com o veículo e efetuou vários disparos contra o lado do motorista.

Atingido dentro da caminhonete, a vítima teve de ser socorrida imediatamente pelos próprios ocupantes do veículo. Eles não foram feridos; a Amarok, porém, apresentava ao menos nove marcas de tiros no lado esquerdo. A motivação ainda não é conhecida.

De acordo com registros públicos, Leandro possuía antecedentes por ameaça, receptação e estelionato, além de ter cumprido pena no sistema prisional do Estado. A Polícia Civil deve assumir a investigação para identificar autores e circunstâncias do crime.

