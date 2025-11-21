Briga familiar causou agressões e insultos generalizados em Dourados

Na última quinta-feira (20), uma briga familiar terminou com pessoas feridas e veículo destruído no bairro Jardim Climáx em Dourados.

Testemunhas informaram que companheiro de mulher começou as agressões que envolveram mais pessoas

Segundo o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada para deslocar até o endereço onde estaria acontecendo uma ocorrência de violência doméstica.

No local foi constatado que um homem identifcado como Fernando chegou na residência e iniciu as agressões contra Fernanda, sua mulher. Ela estava sob efeito de álcool , e agitada, com lesão no olho, joelho esquerdo e lábios.

Testemunhas informaram Fernando chegou ao local e agarrou o pescoço da mulher, que foi socorrida pela mãe dela, Vilma. A sogra do homem também desferiu um golpe com um capacete nele.

O homem então desferiu um chute que atingiu o rosto da sogra. Após isso, Fernanda começou a quebrar a janela da residência da sogra, identificada como Carmem, que também sofreu um empurrão desferido pela mulher causando lesão no dedo anelar esquerdo e mão direita.

Fernanda também teria se apoderado de um vaso de flor e tijolos quebrando os vidros do veículo Hyundai HB 20 da cor preta, que estava estacionado na garagem da residência.

No registro ainda é informado que Fernanda reside no mesmo terreno no fundo da casa da sogra. Com isso, uma outra pessoa, identificada como Fabricio acionou a PM (Policia Militar) e fez alguns vídeos constatando o dano contra a janela da residência e do veículo.

Fernanda ainda teria injuriado Fabricio gritando a todos que ele seria portador do Vírus HIV. Fabricio relatou que pretende representar contra ela.

Fernado fugiu do local antes da chegada da guarnição PM. Os envolvidos foram encamihados para a Depac/Dourados para providências.

Carmem relatou que estava em casa enquanto Fernanda fazia um churrasco nos fundos de sua casa e que quando ouviu a confusão, saiu para ver o que estava acontecendo, quando Fernanda começou a quebrar seu carro HB20.

Ela contou que a mulher a empurrou, xingou e quebrou seu carro e a janela da cozinha. Fabricio estava no local e testemunhou o ocorrido. Carmem disse ainda desejar que a nora saia da residencia e quer medida protetiva contra Fernanda.

As envolvidas foiram orientadas, que em casos de emergência, devem solicitar apoio de policiamento ostensivo 24h através dos números 190 (Polícia Militar) e 199 (Guarda Municipal de Dourados);

A medida protetiva solicitada nesta Unidade Policial será encaminhada ao Poder Judiciário no prazo de até 48 horas e, após concedida, será informada pelo Oficial de Justiça sobre as proibições impostas de que não deve rpocurar o agressor e manter contato com ele.

