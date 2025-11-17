Casa Rosa realiza ‘Ação de Saúde do Homem’ e ‘Atendimento às Mulheres’ neste sábado (22) no Tijuca II

A Casa Rosa promove neste sábado (22), uma grande Ação de Saúde do Homem, em alusão ao Novembro Azul, oferecendo uma manhã de cuidados, prevenção e orientação gratuita à população. O evento acontece das 7h às 12h, na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, 181 — Bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho.

Além dos serviços voltados ao público masculino, a iniciativa também irá atender mulheres, reforçando a missão da Casa Rosa de garantir acesso, acolhimento e atendimento de qualidade para todos.

A ação é realizada pela FUMAGROS — Fundação Mato-Grossense do Sul de Comunicação, com apoio do SBT MS e da Associação Beneficente Casa Rosa.

Serviços oferecidos

Para os homens (Novembro Azul):

• Consultas

• Exames

• Orientações sobre prevenção do câncer de próstata e cuidados gerais de saúde

Para as mulheres:

• Consultas em mastologia

• Avaliação de sintomas

• Encaminhamento para exames de imagem e diagnóstico, quando necessário

• Orientações sobre prevenção do câncer de mama e autocuidado

Compromisso com a prevenção

O médico mastologista voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, reforça a importância de ampliar o acesso à saúde durante o Novembro Azul: “Levar atendimento, orientação e prevenção para homens e mulheres é a forma mais direta de salvar vidas. Nosso compromisso é estar onde as pessoas precisam de nós.”

A ação integra o calendário de prevenção da instituição e reforça a importância do diagnóstico precoce tanto no câncer de próstata quanto no câncer de mama, doenças que têm maiores chances de cura quando identificadas no início.

Serviço

Ação de Saúde do Homem + Atendimentos para Mulheres;

Sábado, 22 de novembro;

Das 7h às 12h;

Casa Rosa — Rua Apetubas, 181, Bairro Tijuca II – Próximo ao Terminal Aero Rancho.