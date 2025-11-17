Com feriado na semana, agências do Detran-MS funcionarão até quarta-feira (19)

Aqueles que pretendem usufruir dos serviços presenciais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) nos próximos dias deverão se atentar, já que as agência estarão em funcionamento somente até a quarta-feira (19), em razão do feriado nacional da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, dia 20.

Os servidores ainda foram agraciados com a mudança do ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, transferido do dia 28 de outubro, para o dia 21 de novembro, assim, ocorrendo uma emenda ao feriado nacional.

Dessa forma, os serviços das agências do Detran-MS funcionam até quarta e retornarão ao expediente normal apenas na próxima segunda-feira (24).

Serviços online

Mesmo com a pausa no atendimento presencial, o Detran-MS reforça que 97% dos serviços estão disponíveis nos canais digitais, garantindo rapidez, praticidade e autonomia ao cidadão.

Pelo Portal de Serviços Meu Detran, pelo aplicativo Meu Detran MS, ou com o auxílio da atendente virtual Glória no WhatsApp (67) 3368-0500, é possível realizar serviços como renovação de CNH, consulta de débitos, emissão de boletos, agendamento de atendimentos, entre outros.

Os serviços que ainda exigem presença física — como emissão de CRV, transferência de CNH entre unidades da federação, captura de imagem e exames práticos — podem ser realizados até quarta-feira (19).