Rapaz é esfaqueado e tem celular roubado enquanto andava pela Av. Ernesto Geisel

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado no pescoço e teve o celular roubado por um indivíduo, configurando uma tentativa de latrocínio. O caso ocorreu nesse fim de semana, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, o suspeito utilizou uma garrafa quebrada para ferir a vítima, ocasionando um corte profundo na região atingida. Apesar do ferimento, a vítima não corre risco de morte.

De acordo ainda com o boletim de ocorrência, a vítima explicou a Polícia Militar que o caso aconteceu quando estava andando pela Avenida Ernesto Geisel e foi abordado pelo suspeito.

O ladrão em questão, chegou a perguntar as horas para a vítima, que acelerou os passos para não dar muitas informações ao indivíduo, mas foi surpreendido pelo ladrão com uma garrafada no pescoço.

Na sequência, o ladrão pegou o celular do rapaz e fugiu do local. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde foi encontrada no domingo pela Polícia Militar, acionada pela equipe médica para coletar os detalhes.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada.