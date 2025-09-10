Casa Rosa promove novo mutirão de saúde no sábado em Campo Grande

Ação gratuira oferecerá consultas e exames no Bairro Tijuca 2; edição anterior registrou 132 atendimentos

A Casa Rosa realiza no próximo sábado (13) mais um mutirão de saúde em Campo Grande. O atendimento será das 7h às 12h, na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, 181, no Bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho.

Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se houver, exames antigos. A iniciativa é aberta à população e inclui consultas médicas, exames preventivos e orientações de saúde.

Na edição anterior, realizada no último dia 6, a ação registrou 132 atendimentos gratuitos, contemplando homens e mulheres. O mutirão contou com trabalho voluntário de médicos e profissionais da saúde, entre eles o mastologista e presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, Victor Rocha.

“Cada mutirão significa oportunidade de diagnóstico precoce e de cuidado humanizado para quem mais precisa. É motivo de orgulho poder oferecer esse acolhimento para mulheres e homens de nossa cidade”, afirmou Victor, que participa das ações como médico voluntário.

